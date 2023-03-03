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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مضخة رضاعة تنهي حياة طفل رضيع.. تفاصيل

صدى البلد

في واقعة مؤسفة توفي طفل رضيع بعد أيام من ولادته بسبب مضخة الرضاعة الطبيعية، حيث كانت المضخة ملوثة بعد أن تم غسلها في حوض منزلي.

بدأ الرضيع وهو طفل ولد في الولايات المتحدة ، يعاني من علامات التحذير من عدوى "كرونوباكتر ساكازاكي" عندما كان عمره 20 يومًا فقط.

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منحه الأطباء المضادات الحيوية، ولكن  الطفل المريض الذي كان يعاني من انخفاض معدل ضربات القلب وتوقف في التنفس لم ينجو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كشف الاختبار عن وجود البكتيريا الموجودة على الجهاز والتي تم تنظيفها في الحوض وتعقيمها وتجميعها في بعض الأحيان وهي لا تزال رطبة.

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حث مسؤولو الصحة الفيدراليون جميع الآباء على تعقيم كل من الزجاجات ومعدات الرضاعة لتقليل مخاطر الإصابة.

تعد بكتيريا Cronobacter sakazakii شائعة في البيئة ، ويمكن أن تعيش على الأسطح في المنازل مثل منضدة المطبخ والأحواض ، وكذلك في الماء.

لكنها يمكن أن تكون مميتة للأطفال الذين يصابون بالعدوى، إنها البكتيريا نفسها التي أدت إلى سحب حليب الأطفال المجفف على مستوى البلاد العام الماضي. في هذا الشهر فقط ، اضطر ريكيت إلى الإعلان عن سحب حليب الأطفال بسبب مخاوف من التلوث بنفس البكتيريا.

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