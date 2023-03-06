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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يبدأ من 10 جنيهات| جولة لأحدث أسعار وأشكال فوانيس رمضان 2023.. فيديو

فوانيس رمضان
فوانيس رمضان

تفصلنا أيام قليلة عن قدوم شهر رمضان المبارك، وبدأت الشوارع المصرية في التزين بزينة رمضان، وانتشار الفوانيس، والتي تعد من أكثر المعالم الرمضانية لنشر البهجة والسرور.

 

وقامت عدسة “صدي البلد” في بث مباشر، بجولة لرصد أحدث أشكال فوانيس رمضان، وأسعارها لعام 2023.

 

وقال أبو يوسف، أحد التجار لبيع فوانيس رمضان، أنه يوجد العديد من أنواع فوانيس رمضان، ومنها الخيامية، والصاج، والخشب، والبلاستيك.

 

وتابع أن أحدث أشكال فوانيس رمضان لهذا العام، هي الفوانيس البلاستيك للأطفال، والتي تتعدد في اختلاف أشكالها الكرتونية المحببة للأطفال. 

 

وأشار أبو يوسف، إلى أن سعر الفانوس الخشب صغير الحجم يبدأ من 10 جنيهات، ويبدأ سعر فانوس الصاج من 55 جنيهًا، ويبلغ سعر الفانوس الصاج كبير الحجم ب 800 جنيهًا.

https://fb.watch/j4W0R-hHQz/?mibextid=q5o4bk

شهر رمضان المبارك رمضان شهر رمضان الفوانيس فوانيس رمضان

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