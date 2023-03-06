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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة| بعد خلع الحجاب.. حلا شيحة تحذف كل صورها بعد تعرضها للتنمر

حلا شيحة
حلا شيحة

فاجأت الفنانة حلا شيحة متابعيها عبر تطبيق إنستجرام منذ قليل، بحذف جميع صورها السابقة بما فيها كل ما يربطها بالداعية معز مسعود، بعد ساعات من نشر صورتها بدون حجاب رسميا.

 

أضافت حلا شيحة صورة أخرى بدون حجاب في خانة التعريف بحسابها عبر انستجرام، وتصف نفسها بأنها فنانة في التطبيق الشهير، في الوقت الذي يتداول فيه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أنباء انفصالها رسميا. 

 

وتعرضت حلا شيحة للتنمر من خلال تعليقات الجمهور بعد نشر أحدث صورها، بدون حجاب، معبرة عن تطور شخصيتها وحياتها خلال الفترة المقبلة، فيما انتقد متابعوها ترددها ما بين الحجاب وخلعه، ورغبتها في العودة للتمثيل طوال الوقت حينما تنفصل عن أزواجها.

 

 

شاركت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها مع متابعيها عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدون حجاب، وعلقت عليها برسالة غامضة دون توضيح السبب. 

 

لمشاهدة المنشور  من هنا .

 

وعلقت حلا شيحة على صورتها السيلفي التي التقطتها أثناء قيادة السيارة باللغة الإنجليزية قائلة:" أتطور"، دون توضيح مقصدها، أو التعليق على أنباء انفصالها عن معز مسعود. 

 

ونشرت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق انستجرام منذ أيام، وظهرت الفنانة حلا شيحة بدون حجاب وهى ترقص مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى عمرو دياب الشهيرة ممسكة بالسيجارة .

 

حلا شيحة عمرو دياب خلع الحجاب تطبيق انستجرام الداعية معز مسعود

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