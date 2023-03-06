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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الطيور.. حريق هائل في طائرة أمريكية وهبوطها اضطراريا بولاية هافانا| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أجبرت طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" الأمريكية التي كانت متجهة إلى فورت لودرديل من ولاية هافانا في الولايات المتحدة الأمريكية، على العودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي، أمس الأحد، بعد أن اشتعلت النيران في محرك بعد اصطدام في طائر.

 

‏وذكرت شبكة إن بي سي 6 نيوز الأمريكية، أن متحدثا باسم شركة ساوث ويست إيرلاينز للطيران أكد الحادث.‏

 

‏وقالت شركة الطياران الأمريكية: "رحلة ساوث ويست 3923 المغادرة هافانا، كوبا، إلى فورت لودرديل، فلوريدا صباح الأحد تعرضت لضربات الطيور على محرك وأنف الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها".‏

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‏وأظهرت لقطات مصورة دخانا يملأ المقصورة، ‏وأضيئت إضاءة الطوارئ داخل الطائرة وأظهرت لقطات عملاء يقومون بإخلاء الطائرة عبر منزلقات طارئة على مدرج أكبر مطار في كوبا، بينما كان رجال الإطفاء والشاحنات ينظرون إليها.‏

‏وقال التقرير الإخباري إنه لم تقع إصابات خطيرة وأن جميع الركاب كانوا بأمان على الأرض في هافانا.‏

هافانا الولايات المتحدة ساوث ويست إيرلاينز فلوريدا هبوط اضطراري لطائرة الأمريكية في هافانا ولاية هافانا

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