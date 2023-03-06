بينهم 3 دول عربية.. تعرف على أكثر الجنسيات جاذبية في العالم

أجرى موقع "Pour Moi" الفرنسي تقريرا حول أكثر الجنسيات جاذبية في العالم حيث تصدرت الهند القائمة التي جاء بها أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم، فيما ضمت القائمة 3 دول عربية.

ووفقا للموقع، يعتبر الهنود أكثر الأشخاص جاذبية في العالم بحسب الذكاء الاصطناعي، يليهم الأمريكان ثم السويديون واليابانيون والكنديون.

وحل لبنان في المرتبة 25 والسعودية في المرتبة 43 ثم مصر في المرتبة 44.

وذكرت "روسيا اليوم" أنه يمكن ربط هيمنة الهند بمشهدها السينمائي الشهير عالميا والذي حقق نجاحا هائلا، والذي أنتج العديد من النجوم الذين حققوا شهرة عالمية.

وذكر الموقع عن منهجية التقييم، أنها شملت كل الصور والمواضيع والتدوينات التي تم نشرها على Reddit وورد فيها عبارات مثل جذابة ومثيرة وجميلة ووسيم ورائع وحسن المظهر وجميلة وجذابة، وتم تحليل البلد المرتبط بذلك.

كما تم توليد النتيجة من عدد المشاركات والتعليقات والتصويتات المؤيدة، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام ميدجورني Midjourney.