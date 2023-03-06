عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بينهم 3 دول عربية.. تعرف على أكثر الجنسيات جاذبية في العالم

صدى البلد

أجرى موقع "Pour Moi" الفرنسي تقريرا حول أكثر الجنسيات جاذبية في العالم حيث تصدرت الهند القائمة التي جاء بها أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم، فيما ضمت القائمة 3 دول عربية.

 

ووفقا للموقع، يعتبر الهنود أكثر الأشخاص جاذبية في العالم بحسب الذكاء الاصطناعي، يليهم الأمريكان ثم السويديون واليابانيون والكنديون. 

txt

الزيت المقدس لـ تتويج الملك تشارلز يعد في هذه الدولة العربية

txt

بدون ذكر أسباب.. مشاهير العالم يرفضون المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز

وحل لبنان في المرتبة 25 والسعودية في المرتبة 43 ثم مصر في المرتبة 44.

 

وذكرت "روسيا اليوم" أنه يمكن ربط هيمنة الهند بمشهدها السينمائي الشهير عالميا والذي حقق نجاحا هائلا، والذي أنتج العديد من النجوم الذين حققوا شهرة عالمية.

 

وذكر الموقع عن منهجية التقييم، أنها شملت كل الصور والمواضيع والتدوينات التي تم نشرها على Reddit وورد فيها عبارات مثل جذابة ومثيرة وجميلة ووسيم ورائع وحسن المظهر وجميلة وجذابة، وتم تحليل البلد المرتبط بذلك.

txt

سيدة تقتحم حفل زفاف زوجها على عروس أخرى.. ورد فعل غريب منها|فيديو

txt

بعد طرده من منزله .. صفعة جديدة لـ الأمير هاري وأولاده من الملك تشارلز

كما تم توليد النتيجة من عدد المشاركات والتعليقات والتصويتات المؤيدة، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام ميدجورني Midjourney.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

موضوعات متعلقة

على الأبواب.. ظهور الكائنات الفضائية بوضوح الفترة المقبلة

رغم العداوة.. هل تدعو العائلة المالكة الأمير هاري وميجان في حفل التتويج؟

نصيحة انتهت بـ غيبوبة.. كلب مذيعة شهيرة يمزق مدير بنك أمام ابنه

كيف تكون إنسانا؟ .. الشيف بوراك يسطر أسلوبا جديدا في مساعدة شعبه| صور

خاصًة الحوامل.. احذروا الشرب من الزجاجات البلاستيك

الزيت المقدس لـ تتويج الملك تشارلز يعد في هذه الدولة العربية

بدون ذكر أسباب.. مشاهير العالم يرفضون المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز

استأصل فمه.. الرجل الأسوء حظا في العالم يصاب بـ فيروسات خطيرة

ترشيحاتنا

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2023؟

بينهم 3 دول عربية.. تعرف على أكثر الجنسيات جاذبية في العالم

الانشقاق يزداد| رئيس مجموعة فاجنر الروسية يهدد بالانسحاب من باخموت.. ماذا يحدث؟

حجرة سرايا.. ماذا يوجد في نهاية الممر المكتشف داخل الهرم؟

تزيد من خطر الإصابة بالسرطان 3 مرات.. أخطاء أثناء شرب القهوة إياك تكرارها

60 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض بالمحلات الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ