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رئيس التحرير
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رياضة

عبد الملك: يجب رحيل فيريرا والتعاقد مع مدرب جديد لهذا السبب

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه كان من الأفضل رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، في ظل فقدان الثقة بينه وبين اللاعبين في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل التعاقد مع مدرب أجنبي من مدرسة آخرى.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الاخفاق في لقاء الترجي، يعني انتهاء الموسم بنسبة كبيرة بعد الخروج من كأس مصر وصعوبة المنافسة على لقب الدوري، ولم يتبقى سوى كأس مصر النسخة الجديدة، والأفضل رحيل فيريرا ويجب التعاقد مع مدير فني قادر على بناء فريق جديد لنادي الزمالك".

وأضاف: "في لقاء الزمالك ضد بيراميدز، تم الهجوم من جانب جماهير الفريق الأبيض ضد عمرو السيسي، بعدما قام بعمليات الإحماء من أجل المشاركة في المباراة، وتم الهجوم عليه ورفضوا مشاركته، ليجلس مجددًا على مقاعد البدلاء، ويتراجع عن الدفع به في اللقاء وهو موقف غريب من فيريرا، والذي كان يجب دعمه، وهو دليل مؤكد على أن فيريرا فاقد للثقة، وقد يكون خائفًا من الجمهور".

وواصل: "موقف أسامة نبيه بشأن الرحيل أمر متكرر في كل موسم، فهو يقدم استقالته في هذا التوقيت، وسبق ورحل عقب نهاية الدوري مع كارتيرون، ثم قدم اعتذارًا في الموسم الحالي، وكل مرة يرحل ثم يعود مجددا، كما أن تاكيس ليس الخيار الأنسب، وهناك مدربين آخرين في العالم متاحين حاليا للتعاقد معهم، وعلى النادي تجهيز بديل فيريرا بشكل مبكر".

وزاد: "الزمالك الأمل الأخير له في بطولة افريقيا هو الفوز على الترجي، ومن ثم الفوز على المريخ السوداني، والتعادل على الأقل مع شباب بلوزداد، وبصفة عامة على حسب النتائج من الوارد أن يصل الفريق للدور القادم حال الفوز في المباريات الثلاث لأن المجموعة النقاط فيها متقاربة، والمريخ السوداني فريق جيد، والترجي التونسي ليس فريق مُرعب ولم يكن في أفضل حالاته على ملعبه".

وأضاف: "إبراهيما نداي عاد للفريق بشكل طبيعي منذ شهر تقريبًا، وكيف سنحكم عليه ولم نشاهده في المباريات؟!، بينما أحمد سيد زيزو بعيد عن مستواه منذ 12 مباراة ورغم ذلك لم يتم استبداله في أي لقاء رغم معاناة اللاعب من إجهاد واضح، واعتقد أنه في حاجة للجلوس بديلا لبعض الوقت حتى تتجدد دوافعه".

وأتم: "في الموسم الماضي، حدث بعض القرارات الثورة، وسادت حالة انضباط في الفريق وكان هناك حالة ثقة في فيريرا، ولم يُعد هذا الكلام موجود حاليا".

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