لحظة عبور ناقلة الحاويات MSC ISTANBUL قناة السويس بعد جنوحها| فيديو وصور

نشرت الصفحة الرسمية لـ هيئة قناة السويس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لقطات من تعويم سفينة الحاويات MSC ISTANBUL بواسطة قاطرات الهيئة، لتستأنف السفينة عبورها بالقناة مرة أخرى.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ هيئة قناة السويس: “رجال هيئة قناة السويس دوما على قدر التحدي.. مقتطفات من عبور سفينة الحاويات MSC ISTANBUL بالقناة بعد نجاح عملية تعويمها بواسطة قاطرات الهيئة”.

ونجحت هيئة قناة السويس، في تعويم سفينة الحاويات MSC ISTANBUL بواسطة قاطرات الهيئة، لتستأنف السفينة عبورها بالقناة مرة أخرى.

ووجه رئيس الهيئة الشكر إلى مجموعة إدارة الأزمة من الأطقم العاملة بإدارة التحركات من السادة المرشدين ومراقبي الملاحة ومركز الحركة والأطقم العاملة على قاطرات الهيئة للتعامل مع الموقف الطارئ باحترافية دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة.