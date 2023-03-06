مؤسس فاجنر يحذر من انهيار الجبهة بباخموت في هذه الحالة

كشف مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفحيني بريجوجين إن قواته تحكم قبضتها الآن على مدينة باخموت الأوكرانية، لكنها لم تحصل على معظم احتياجاتها من الذخيرة التي وعدت بها موسكو حتى الآن.

وأضاف بريجوجين في مقطع مصور: "إذا انسحبت فاجنر من باخموت الآن ستنهار الجبهة بأكملها.. لن يكون الوضع طيبًا لجميع التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية".

ولفت مؤسس فاجنر يوم الجمعة إلى أن وحداته "طوقت عمليًا باخموت" حيث اشتد القتال خلال الأسبوع المنصرم مع هجوم القوات الروسية من جميع الجهات تقريبا. ولكنه شكا يوم الأحد من أن معظم الذخيرة التي وعدت بها موسكو قواته في فبراير لم يتم شحنها بعد.

وقال على قناة تيليجرام "في الوقت الحالي، نحاول معرفة السبب.. هل هي مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة؟".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو عقد في وقت سابق، اجتماعًا مع نوابه في مقر المجموعة المشتركة، لمناقشة استمرار تزويد القوات بالأسلحة والذخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، التقى في إطار عمله في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، مع نوابه بشأن تنظيم استمرار إمداد القوات بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة".

وأوضحت الوزارة، أنه تم إيلاء اهتمام خاص لتنظيم التدريب القتالي للوحدات الاحتياطية والعمل العسكري والسياسي وأنواع أخرى من الدعم الشامل للقوات.