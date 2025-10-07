قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط

تبرز نسخة فريدة من بين أساطير بورشه، من جيل 993، لم تصنع للجمهور، بل بطلب خاص من رجل واحد، إنها بورشه 911 Turbo Cabriolet النادرة، التي لم ينتج منها سوى 14 سيارة فقط؛ لتصبح واحدة من أندر الطرازات على الإطلاق.
سيارة بورشه 911 النادرة
القصة بدأت عام 1994 عندما شاهد فريتز هابرل، رئيس وكالة MAHAG في ميونيخ، سيارة 993 المكشوفة في معرض جنيف، طلب من بورشه تصنيع نسخة توربو مميزة، فوافقت الشركة بشرط بناء 10 سيارات على الأقل، لكنه فاجأهم بطلب 14، 9 منها بمقود يسار و5 بمقود يمين.
إحدى هذه السيارات، التي تحمل الرقم 10، ستعرض في مزاد نادر نوفمبر المقبل، تأتي بلون بنفسجي لافت يعرف باسم “أمارانث فايوليت”، ولم تقطع سوى 13,297 كم منذ مغادرتها المصنع عام 1995.
وتتميز هذه النسخة باستخدامها محرك M64 سداسي الأسطوانات سعة 3.6 لتر بشاحن توربيني من طراز 964 الأقدم، بقوة 360 حصانا، مع ناقل يدوي بخمس سرعات، أما الهيكل فيجمع بين عناصر من 993 Turbo الحديثة والجناح الخلفي لطراز 964 Turbo S 3.6.
اختيار المحرك الأقدم لم يكن صدفة، إذ طُلبت السيارات قبل اكتمال تطوير محرك 993 Turbo الجديد، فاضطرت بورشه لاستخدام مكونات جاهزة لضمان التسليم في الوقت المحدد.
اليوم، تقدر قيمة هذه التحفة بما بين 700,000 و800,000 جنيه إسترليني.