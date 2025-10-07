قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط

تبرز نسخة فريدة من بين أساطير بورشه، من جيل ‏‎993‎‏، لم تصنع ‏للجمهور، بل بطلب خاص من رجل واحد، إنها بورشه ‏‎911 Turbo ‎Cabriolet‎‏ النادرة، التي لم ينتج منها سوى 14 سيارة فقط؛ لتصبح ‏واحدة من أندر الطرازات على الإطلاق.‏

سيارة بورشه 911 النادرة

القصة بدأت عام 1994 عندما شاهد فريتز هابرل، رئيس وكالة ‏‎MAHAG‎‏ في ميونيخ، سيارة ‏‎993‎‏ المكشوفة في معرض جنيف، طلب ‏من بورشه تصنيع نسخة توربو مميزة، فوافقت الشركة بشرط بناء 10 ‏سيارات على الأقل، لكنه فاجأهم بطلب 14، 9 منها بمقود يسار ‏و5 بمقود يمين.‏

بورشه 911

إحدى هذه السيارات، التي تحمل الرقم 10، ستعرض في مزاد نادر ‏نوفمبر المقبل، تأتي بلون بنفسجي لافت يعرف باسم “أمارانث فايوليت”، ‏ولم تقطع سوى ‏‎13,297‎‏ كم منذ مغادرتها المصنع عام 1995.‏

وتتميز هذه النسخة باستخدامها محرك ‏‎M64‎‏ سداسي الأسطوانات سعة ‏‎3.6‎‏ لتر بشاحن توربيني من طراز ‏‎964‎‏ الأقدم، بقوة ‏‎360‎‏ حصانا، مع ‏ناقل يدوي بخمس سرعات، أما الهيكل فيجمع بين عناصر من ‏‎993 ‎Turbo‎‏ الحديثة والجناح الخلفي لطراز ‏‎964 Turbo S 3.6‎‏.‏

بورشه 911

اختيار المحرك الأقدم لم يكن صدفة، إذ طُلبت السيارات قبل اكتمال ‏تطوير محرك ‏‎993 Turbo‎‏ الجديد، فاضطرت بورشه لاستخدام مكونات ‏جاهزة لضمان التسليم في الوقت المحدد.‏

اليوم، تقدر قيمة هذه التحفة بما بين ‏‎700,000‎‏ و‎800,000‎‏ جنيه ‏إسترليني.