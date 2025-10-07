الرئيس الفنزويلي: جماعة إرهابية خططت لزرع عبوة ناسفة بالسفارة الأمريكية

أعلن نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي أن جماعة إرهابية محلية خططت لزرع عبوة ناسفة بالسفارة الأميركية في كراكاس، في تطور يأتي بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة سفناً حربية في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة المخدرات.

و أكد أنه "على الرغم من كل الخلافات التي حدثت بيننا وبين حكومات الولايات المتحدة، فإن هذه السفارة محمية من قبل حكومتنا بموجب اتفاقية جنيف والقانون الدولي".



و صرح مادورو عبر التلفزيون إن "مصدرين" متطابقين حذرا من "احتمالية قيام جماعة إرهابية محلية بزرع عبوة ناسفة في سفارة الولايات المتحدة بكراكاس"، مقدماً بذلك مزيداً من التفاصيل عن الخطة التي كان رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أول من أعلن عن إحباطها، بحسب وكالة فرانس برس.

كذلك شدد على أن "سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا تُعتبر أرضاً أميركية.