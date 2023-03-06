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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تكشف تفاصيل شخصيتها في «حضرة العمدة»

صدى البلد

قالت الفنانة وفاء عامر، إنّها راعت التنوع في شهر رمضان المقبل، موضحةً: «الشخصية التي أجسدها بها عُقدة وعنف وطيبة وغُلب وقلب جامد وامرأة قوية جدا، وأتمنى أن يسعد الناس معنا، ومسلسل حضرة العمدة يقدم رسالة».

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»،: «حضرة العمدة يتناول دور المرأة في الريف، أما شخصيتي، فإنها متاجرة في أحلام البشر وسيدة ليس لديها ما يمكنها الخوف عليه حتى قلبها».

وتابعت الفنانة: «هذا الدور صعب عليّ جدا، وفي شهر رمضان أيضا، أشارك في مسلسل الكتيبة 101 وأتمنى أن أقدم شخصية تعجب الناس، وهذه الشخصية قريبة لقلبي وقريبة من شخصيتي».

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حضرة العمدة الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي البرومو التشويقي للعمل عبر السوشيال ميديا.

روجت الفنانة روبي، لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “حضرة العمدة” ويعرض في رمضان القادم.

نشرت روبي، عدد من البوسترات الجماعية لأبطال العمل، وعلقت قائلة: “ان شاء الله هتشوفوا مسلسل حضرة العمدة في رمضان ٢٠٢٣ وكل سنة وانتوا طيبين”.


ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل “حضرة العمدة” بوسترات خاصة بأبطال العمل، كان من بينهم نهلة سلامة، ومحمد محمود عبد العزيز.

وتواصل روبي تصوير مسلسلها حضرة العمدة،  المقرر أن تشارك به فى موسم رمضان المقبل 2023، والذى يشارك فى بطولته النجوم؛ سميحة أيوب،  لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين.

الفنانة روبي الفنانة وفاء عامر محمد محمود عبد العزيز مسلسل “حضرة العمدة” مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة

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