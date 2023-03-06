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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: جولات تفقدية لمسئولي الوزارة بـ"سكن لكل المصريين "

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك تكليفات لمسئولي الوزارة، بالمرور الدورى، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا تفقد الخدمات التابعة لهذا المشروع، حتى يستفيد بها سكان المشروع، عقب تسلمهم الوحدات.

وفى هذا السياق قام المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، بتفقد عددٍ من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهما مسئولو الجهاز والمشروعات.

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وخلال الجولات، قام مسئولو الإسكان، بالمرور على وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور متوسطى الدخل، بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (١٢٠،١١٠،١٠٠) م٢ للوحدات تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع والربط على المرافق.

وتفقد مسئولو الوزارة، موقع تنفيذ وحدات المبادرة، بشرق حي الأندلس بمساحة 90 متراً كاملة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي، كما تم المرور على مشروع تنفيذ 98 عمارة بمساحة  ٩٠ مترا مربعا للوحدة بالحي 20، وأعمال تنفيذ 178عمارة بالحي 21 بالمرحلة الخامسة " سكن كل المصريين " بمساحة ٩٠ متراً للوحدة.

كما تابع مسئولو وزارة الإسكان، طرح تنفيذ 203 عمارات  ضمن مشروع العمارة الخضراء بسكن كل المصريين بالمدينة، وذلك بمنطقة حي الزقازيق الجديدة بعدد 107عمارات بإجمالي 2076 وحدة سكنية، ومنطقة الخدمات الإقليمية بعدد 96  عمارة بإجمالي 1950 وحدة، وذلك حرصاً من مسئولي الوزارة على العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

 

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد عمران، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بالموقف الإقليمي بالمدينة، والذي يضم خطوطا خارجية تشمل معظم أنحاء الجمهورية، وخطوطا داخلية على مستوى المدينة، حيث بلغت نسبة تنفيذه مرحلة متقدمة.

وخلال الجولة، شدد المهندس أحمد عمران،  على مسئولي الشركة المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد وبالجودة المتفق عليها.
 

وزير الإسكان الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين عاصم الجزار مدينة العاشر من رمضان المبادرة الرئاسية

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