محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ مستشفى المبرة للتأمين الصحي فضلاً عن أعمال تطوير المبنى الملحق بها والجاري تنفيذه بتكلفة إجمالية 92.7 مليون جنيه للاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى ومتابعة نسب التنفيذ والأعمال الجارية في مشروعات التطوير.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالمتابعة والتفتيش والمرور على المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .. رافقه ـ خلال الجولة ـ الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي ، والدكتور أحمد محمد محمود مدير مستشفى المبرة وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وبعض الأطباء وقيادات التأمين الصحي بالمحافظة.



حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد سير العمل بعدد من أقسام المستشفى من بينها قسم الاستقبال والعيادات ووحدة الأطفال المبتسرين والتقى بالأطباء والتمريض العاملين بها واستمع إلى شرح حول امكانيات الوحدة وأعداد الأطفال المبتسرين ومدى توافر الحضّانات وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ،موجهاً الشكر للعاملين بالوحدة على اهتمامهم بالأطفال كما تابع سير العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى واطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم واستمع لعدد من المرافقين ومطالبهم الذين أشادوا بجودة الخدمات والرعاية المقدمة لهم.

وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وطالبهم بضرورة الاهتمام والحفاظ على الأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة دورية مع ضرورة توفير كافة الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية حسب احتياجات مستشفيات التأمين الصحي. كما تفقد أعمال مشروع تطوير المبنى الملحق بمستشفى المبرة والجاري تنفيذها للاطمئنان على مراحل وسير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ في المشروع في إطار متابعته الدورية والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها وخاصة في القطاع الصحي.



واستمع المحافظ إلى شرح من استشاري المشروع والمهندس المقيم لمراحل التنفيذ ونسب الإنجاز وتوريد الأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية والمصاعد وغيرها فضلاً عن الاستماع إلى شرح حول امكانيات جهاز الأشعة الجديد ونوعه، مشددًا على الإسراع في وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ووفقاً للخطة الزمنية الموضوعة مع مراعاة معايير الجودة والمعايير الفنية والمواصفات المحددة.

وأشاد محافظ أسيوط ؛ بالجهود المبذولة من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين بكافة ربوع مصر وخاصة محافظات الصعيد والعمل على النهوض بالمنظومة الصحية إلى مستويات أعلى في الكشف والفحص وصرف العلاج وغيرها بكافة الطرق الممكنة وهو ما يظهر جلياً في الأجهزة الطبية التي يتم توريدها بأعلى المعايير والمواصفات وتشغيلها بالمستشفيات العامة والمركزية الجاري تطويرها خلال الأونة الأخيرة وخاصة في المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي استعداداً لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات وتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية.



يذكر أن مشروع تطوير ودعم مستشفى المبرة والمباني الملحقة تشمل المرحلة الخامسة منه المبنى (د) والذي يضيف عدد 80 سرير للمستشفى ليصبح إجمالي عدد الأسرة 155 سرير حيث أن المستشفى مقامة منذ عام 1948 على مساحة 2842 متر مربع وتتكون من بدروم وأرضي و3 طوابق ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بعد الإضافة الجديدة 155 سرير موزعة كالتالي (عدد 17 سرير استقبال و120 سرير للأقسام الداخلية و18 سرير عناية مركزة و14 سرير للحضانات و10 أسرة لغرف العمليات و17 سرير للغسيل الكلوي و27 سرير للعلاج الكيماوي ( .