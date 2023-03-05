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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشيد بالبرنامج التدريبى "المرأة تقود للتنفيذيات"

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالبرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" والذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب ويعد واحدًا من حزمة البرامج التي قامت الأكاديمية بتخصيصها للمرأة المصرية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 


وناشد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – جميع المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و 50 عامًا بالتسجيل والمشاركة في برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"  من خلال الموقع الالكتروني للأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال رابط التقدم بالبرنامج (https://nta.eg/ar-wlfe.html) لافتًا إلى أن البرنامج تم تصميمه لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة ومع أهداف التنمية المستدامة ويستمر البرنامج لمدة 10 أشهر منها 9 أشهر من التدريب داخل مقر الأكاديمية وشهر من التدريب الميداني في المؤسسات المختلفة بإجمالي 223 يومًا تدريبيًا ستمر فيها المتدربات بتجربة ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

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وأعلن المحافظ عن دعمه الكامل للبرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" وتكثيف حملات النشر والإعلان عن البرنامج بديوان عام المحافظة وكافة المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وشركات المرافق ومراكز التدريب وكافة الجهات المعنية لاتاحة الفرصة أمام التنفيذيات للتقدم والمشاركة خاصة وأن البرنامج يعد إضافة لذلك النوع من البرامج التي تُعد خصيصًا لتلبية احتياجات السوق وتعزيز و صقل مهارات الفئة المستهدفة لتتماشى مع ما يتطلبه سوق العمل وإعداد القيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة اتفاقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة.

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