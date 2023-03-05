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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحواري والشوارع الضيقة بديروط

أعمال تركيب انترلوك
أعمال تركيب انترلوك بشوارع ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال التطوير والتجميل بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030.


وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري تركيب بلاط الانترلوك بشوارع وحواري ديروط الضيقة والتي يصعب رصفها بالطرق التقليدية حيث يتم بالاستعانة ببلاط الإنترلوك وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة يتم تركيبه بطريقة التداخل لإضفاء نوع من الشكل الجمالي للشوارع وإضفاء المظهر الحضاري لها مشيراً إلى أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

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وطبقًا لتوجيهات محافظ أسيوط قام محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بتقسيم القرشية وتركيب بلاط الانترلوك حيث تم إزالة معوقات التركيب بحارة الشريف وحارة الفاروق عمر بحضور كل من حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوي نائبا رئيس الحي ومسئولي الاشغالات والتطوير بالحي مؤكدًا على استمرار المتابعة الدائمة للأعمال للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية وبذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين على أن تستكمل الأعمال بباقي الشوارع المدرجة بخطة التطوير تباعًا.

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