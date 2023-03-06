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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب: لا أعباء إضافية ناتجة عن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

صدى البلد

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية " إن مصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ خطة لتكثيف التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مع استمرار قيامها بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي المدني  للوقوف على المشكلات التى تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم .

  وأشار " مختار توفيق " إلى أن  نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبني على التعاون بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي، مؤكدًا أنه لا توجد أعباء مالية إضافية للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية و أن المأموريات تقوم  حاليًا وحتى 30 أبريل 2023 بتسجيل الممولين على منظومة الفاتورة الإلكترونية مجانا .

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  وأعرب  الدكتور"  خالد سليم نقيب البيطريين " عن استعداد  النقابة للتعاون مع مصلحة الضرائب لحصر السوق الغير رسمي  لسوق الدواء البيطري  والذي ينجم عنه منافسة غير عادلة و ضياع لحقوق الدولة ، مؤكدًا على مطالبة نقابة البيطريين لمصلحة الضرائب المصرية بعدم تحمل البيطريين لأي أعباء ناتجة عن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية .

  جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع النقابة العامة للأطباء البيطريين بمقر المركز العلمي لنقابة الأطباء البيطريين ، وكذلك عبر تطبيق زووم ، و التي تناولت " الفاتورة الإلكترونية  الوقوف على أهم العقبات التي تواجه البيطريين عند تطبيقها " ،  بحضور كل من دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية و هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، و من جانب النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور كريم ذكي عضو مجلس النقابة و الدكتور محمد شفيق عضو مجلس النقابة والدكتور محمود عفيفي رئيس المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين و الدكتور أحمد البنداري مدير المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين و عدد من أعضاء النقابة .

  و قال الدكتور " محمود عفيفي رئيس المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين " أن معظم مشاكل سوق الدواء البيطري مشاكل رقابية . و أن سوق الدواء البيطري يعاني بسبب السوق الغير رسمي .

وأوضحت " دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية  للتعاملات الإلكترونية " الفرق مابين منظومة الفاتورة الإلكترونية و الخاصة بالتعامل مع الشركات B2B  و منظومة الإيصال الإلكتروني الخاصة بالتعامل مع المستهلك النهائي B2C  ، وتناولت بالشرح كيفية تكويد الأصناف الدوائية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى  أن المصلحة أنشأت تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل تسجيل الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية .

  وأكدت " دعاء العصامي " علي حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
 

   وأوضح " هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " بأنه إعتبارًا من أول أبريل 2023 لن تعتمد أي مصروفات أو تكاليف بدون فواتير إلكترونية ، مؤكدًا أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يصب في مصلحة أفراد المجتمع الضريبي لأن من شأنه منع الفحص التقديري و أيضا إعتماد جميع المصروفات و التكاليف المؤيدة بفواتير إلكترونية و إحكام السوق الغير الرسمي و منع التهرب الضريبي و بالتالي وجود منافسة عادلة .

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن  التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :
[email protected]
وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 
https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt


الصفحة الرسمية للمصحة على لينكد ان 
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام 
https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت.

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