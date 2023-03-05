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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6.7 مليار جنيه ضرائب محصلة بجمارك السويس خلال فبراير 2023

مصلحة الجمارك المصرية
مصلحة الجمارك المصرية

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن مشمول 9930 شهادة جمركية خلال شهر فبراير 2023 لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة ومنها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائية وأجهزة الإستقبال والبلاستيك والمنتجات البتروليه وغيرها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 2 مليار و257 مليونا و918 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و 756 مليونا و833 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى  650 مليونا و718 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي بتصدير مشمول 3041 بیان جمركي تحت نظم  المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 7 مليارات و 829 مليونا و849 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وأعلاف وغيرها، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بنحو 8 ملايين و180 ألف جنيه .

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وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 54 مليونا و 624 ألف جنيه.

وقامت الادارة العامة الترانزيت بجمارك السويس خلال نفس الفترة بالإفراج عن 496 شهادات وطلبات إرسال و1177حاوية .

الرسوم المحصلة خلال فبراير 

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة المركزية بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي 6 مليارات و 728 مليونا و276 ألف جنيه .

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