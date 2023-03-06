وزير التعليم: الأنشطة التربوية والرياضية والفنية آليات جذب الطلاب للمدارس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بالأنشطة التربوية، لافتا إلى التعاون المشترك والفعال مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية السوية .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن من أهم أدوار الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي، هو جذب الطلاب للمدارس وعودة الطلاب إلى المدرسة لتصبح المكان الطبيعي للتعليم والتعلم والتنشئة الاجتماعية.

وكانت قد استقبلت اليوم الاثنين مدرسة مصر الجديدة النموذجية كلاً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ يوم الأنشطة الرياضية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية.

وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ يوم الأنشطة الرياضي بمدرسة مصر الجديدة النموذجية.

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم

لقطات من جولة وزيرا التعليم والشباب اليوم