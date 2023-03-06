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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل يرتدي الأمير هاري الزي العسكري في مراسم تتويج الملك تشارلز؟

الأمير هاري مرتديا
الأمير هاري مرتديا الزي الملكي

تلقى الأمير هاري وميجان ماركل دعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز، لكن لم يؤكدوا بعد ما إذا كانوا سيحضرون أم لا.

وقال متحدث باسم هاري: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرًا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب الملك بخصوص التتويج".

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الأمير هاري وزوجته ميجان تلقيا دعوة لحفل تتويج والده الملك تشارلز

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وتابع: "القرار الفوري بشأن ما إذا كان الدوق والدوقة سيحضران لن يتم الكشف عنه من قبلنا في هذا الوقت".

هاري والزي الملكي

أثارت دعوة العائلة المالكة جدلاً حول ما إذا كان سيسمح للأمير هاري بارتداء الزي العسكري عند التتويج.

وتعليقًا على تقرير الصفحة السادسة ، سأل أحد المعجبين ، "هل سيسمح لهاري بارتداء زيه العسكري؟ لم يعد عامل ملكي ".

وردًا على ذلك ، قال آخر: "لا".

في المرة الأخيرة ، ارتدى الأمير هاري الزي العسكري للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصب كبير أفراد العائلة المالكة في الوقفة الاحتجاجية للملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

كان يرتدي الزي العسكري بعد الحصول على إذن خاص من الملك تشارلز ، ولكن تم تجريد الأحرف الأولى من اسم الملكة "ER" منه.

الامير هاري ميجان ماركل حفل تتويج الملك تشارلز

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هل يرتدي الأمير هاري الزي العسكري في مراسم تتويج الملك تشارلز؟

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