سقوط تاجريّ عملة في بولاق الدكرور | صور

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية".

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.