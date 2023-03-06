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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ذكاء اصطناعي في ماسنجر وواتساب

ذكاء اصطناعي في ماسنجر
ذكاء اصطناعي في ماسنجر و واتساب

بعد مرور ثلاثة أشهر من عام 2023 ، من الواضح أن موضوع المنتجات والخدمات التقنية التي تم إصدارها هذا العام هو الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).

و أشعلت المنافسة من ChatGPT من OpenAI عمالقة التكنولوجيا مثل شركة مايكروسوفت Microsoft لإطلاق Bing الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي وGoogle لإطلاق Bard ، أحدث نموذج ذكاء اصطناعي للشركة.  

وأعلنت شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا في كاليفورنيا ، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، أن الشركة تتطلع إلى إضافة الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها الحالية مثل واتساب وإنستجرام وماسنجر هذا العام.

أعلن مارك زوكربيرج ، رئيس شركة ميتا ومؤسس فيسبوك ، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشركة تنشئ مجموعة منتجات جديدة عالية المستوى تركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز عملهم في هذه الصناعة.  وتقول ميتا في البيان إنه على المدى الطويل ، تتطلع الشركة إلى التركيز على تطوير "شخصيات الذكاء الاصطناعي" التي يمكن أن تساعد الأشخاص بعدة طرق.

ويعبر البيان أيضًا عن إمكانية دمج الذكاء الاصطناعي في مجموعة المنتجات الحالية للشركة مثل واتساب و ماسنجر و إنستجرام.

كما ورد في البيان ، يقول مارك ، "نحن نستكشف الخبرات مع النص (مثل الدردشة في واتساب و ماسنجر) ، مع الصور (مثل فلاتر إنستجرام الإبداعية وتنسيقات الإعلانات) ، ومع الفيديو والتجارب متعددة الوسائط."

إلى جانب ذلك ، يشير تقرير بلومبرج إلى أن فريق الذكاء الاصطناعي في ميتا إلى أن هذه علامة مهمة على أن الشركة تعتزم زيادة دمج الذكاء الاصطناعي في مجموعتها الواسعة من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

 

ومع ذلك ، تعيد ميتا التأكيد على أن الشركة لا تزال في مرحلة نمو الذكاء الاصطناعي ، حيث تعبر عن أن الشركة لديها الكثير من الأعمال التأسيسية التي يتعين عليها القيام بها قبل الوصول إلى التجارب المستقبلية حقًا.

 

و يشير مارك زوكربيرج إلى أنه متحمس لكل الأشياء الجديدة التي ستتبناها شركة ميتا على طول الطريق.

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