عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

فتاوى تشغل الأذهان .. هل الصيام في شعبان أجره مختلف.. حكم ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن

صدى البلد

فتاوى تشغل الأذهان : 

  • هل الصيام في شهر شعبان له أجر مختلف ؟
  • هل يجوز ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن
  • حكم من أدرك الإمام بعد القيام من الركوع

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التالي:

هل الصيام في شهر شعبان له أجر مختلف ؟.. سؤال ورد الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، و أجابت لجنة الفتوى قائلة: 

 اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لعباده مواسم للخير يكثر الأجر فيها؛ رحمةً بعباده، ولما كان شهر رمضان هو شهر البركات والنفحات؛ فقد كان شهر شعبان خير مقدمة له، فكان الصوم في شعبان بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفريضة؛ فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض، ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه.

عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي هذا دليل على أنه كان يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره.

وأضافت لجنة الفتوى  كان السلف الصالح يجتهدون فيه في العبادة؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وفي هذا المعني قول أبي بكر البلخي: "شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع".

وأوضحت اللجنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كثرة صيامه فيه؛ فعن أسامة بن زيد –رضي الله عنهما-، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال:«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.

 

حكم ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن 

 قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن سجود التلاوة سُنة مُؤكدة عقب تلاوة آية السجدة وليس فرضًا؛ للأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال « هل حرام اننا لا نسجد عند قراءة سجدة التلاوة بالمصحف الشريف؟»، أن سجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا يترتب على تركها إثم، ولكن الأفضل والأولى فعلها.

وأشار الى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك سجود التلاوة حتى يعلمنا انها ليست فريضة.

هل يجوز ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن؟

قالت دار الإفتاء ، إنه في حال كان الشخص يقرأ القرآن وتعذر عليه أداء سجود التلاوة، لوجوده في المواصلات، فلا يتاح مكان مناسب لأدائها، أو عدم وجود وسيلة للطهارة، فلا شيء عليه.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا حرج في ترك السجود مع إكمال التلاوة، وعدم التوقف إذا كان المرء في مكان لا يستطيع فيه السجود للتلاوة، وذلك أن جمهور أهل العلم يرون أن سجود التلاوة مستحب، فهو سُنة مؤكدة، يثاب فاعلها ولا إثم في تركها.

وأكدت أنه يسقط سجود التلاوة عن المأموم الذي لم يسجد إمامه؛ لعدم جواز مخالفة الإمام إذا تركها، وتجب على المأموم إذا سجدها إمامه؛ لوجوب متابعة الإمام .

حكم من أدرك الإمام بعد القيام من الركوع

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ذهبت إلى المسجد متأخرًا في صلاة العشاء فصليت ما فاتني ثم دخلت في الصلاة مع الإمام وكان قد ركع فما الحكم؟»: أنه إذا دخلت في الصلاة بعد رفع الإمام منه فيجب عليك أن تأتي بركعة كاملة ولا يحتسب ما أدركته مع الإمام - بدون الركوع - ركعة تامة، ولا يجوز لك أن تأتي بما فاتك ثم تدخل مع الإمام فى الصلاة وإنما الترتيب أن تدخل مع الإمام ثم تأتى بما فاتك فيكون ما صليته مع الإمام هو أول صلاتك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

"الأعلى للإعلام" يحيل مذيع رياضي ومديري صفحتين للتواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

ترشيحاتنا

تفوق مصري.. مصطفى عسل ونوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

هل حقنة الفيتامينات في العضل تبطل الصيام .. الإفتاء تحسم الجدل

تحركات جديدة بأسعار الذهب والدولار وعيار 21 يشهد مفاجأة اليوم .. فيديو

الكرملين يعلق على الأنباء المتداولة بشأن زيارة الأسد لـ روسيا

إيران تعتزم تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتسببين في تسميم الطالبات

صانع التاريخ.. 3 مشاهد أثارت إعجاب العالم في احتفال صلاح بلقب هداف ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانع التاريخ.. 3 مشاهد أثارت إعجاب العالم في احتفال صلاح بلقب هداف ليفربول

بحضور اللواء محمد ربيع.. تنظيم زيارة لأبطال قادرون باختلاف بالجيش الثانى الميدانى

بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان

هذا المُخرج كرّهني في التمثيل | الكلمة دي متطلعش مني .. تيسير فهمي تكشف الخفيّ لجمهورها|خاص

فيديو

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

جمد 200 ضحية بعد إنهاء حياتهم.. قصة رجل الثلج أخطر زعيم مافيا بأمريكا

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ