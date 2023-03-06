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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«قومي المرأة» ينظم ورشة عمل عن أشغال الجلد الطبيعي بكفر الشيخ ..صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة ورشة عمل عن أشغال الجلد الطبيعي وتقنياته المختلفة، استهدفت الورشة 45 من الفتيات بغرض إعدادهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ.

 

قالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، تناولت ورشة العمل صناعة الحقائب والمحافظ والإكسسوارات من خامة الجلد الطبيعي بتقنياته الفريدة بهدف الاستخدام الشخصي والتسويق لزيادة الدخل، وقد قام بالتدريب الدكتورة داليا المداح، المدرس بكلية التربية النوعية وتم تنفيذها بمقر الفرع.

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