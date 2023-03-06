«قومي المرأة» ينظم ورشة عمل عن أشغال الجلد الطبيعي بكفر الشيخ ..صور

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة ورشة عمل عن أشغال الجلد الطبيعي وتقنياته المختلفة، استهدفت الورشة 45 من الفتيات بغرض إعدادهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، تناولت ورشة العمل صناعة الحقائب والمحافظ والإكسسوارات من خامة الجلد الطبيعي بتقنياته الفريدة بهدف الاستخدام الشخصي والتسويق لزيادة الدخل، وقد قام بالتدريب الدكتورة داليا المداح، المدرس بكلية التربية النوعية وتم تنفيذها بمقر الفرع.

IMG-20230306-WA0026

IMG-20230306-WA0022

IMG-20230306-WA0023

IMG-20230306-WA0024

IMG-20230306-WA0019

IMG-20230306-WA0020