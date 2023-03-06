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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقنية خطيرة قادمة إلى هاتفك.. سامسونج تتيح ميزة استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي

Bixby
Bixby

بدأت تظهر في الآونة الأخيرة شركات ناشئة متخصصة بمجال  الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي من خلالها يمكن لأي شخص تحميل عينة صوت لأي شخص ويقوم البرنامج باستنساخ صوته في مقاطع صوتية مختلقة تجعل مستخدم البرنامج يضع كلاما وعبارات لم تقله الشخصية الحقيقة، وبالتالي تعتبر تكنولوجيا قائمة على التزييف العميق.

الأسوأ من وجود مثل تلك المواقع هو أن هذه التقنية ستكون موجودة بالفعل على موبايلك الشخصي، لذا يمكنك الاستعداد لفكرة أن يقلد هاتفك صوتك تماما، وأن يقول من خلال نبرة صوتك أشياء لم تتفوه بها إطلاقا.

Bixby 

ووفقا لتقرير عرضته LifeWire تقوم شركة سامسونج Samsung بتعديل مساعدها البرمجي Bixby لتضمين هذه الخاصية الخطيرة واستنساخ صوت المستخدم للرد على المكالمات بالنيابة عنه، وهي خطوة في اتجاه عام داخل الشركات العملاقة لاعتماد مزيد من برامج المحاكاة الذكية والذكاء الاصطناعي لتكون في كل التطبيقات وعلى كل الهواتف سواء العاملة بنظام أندرويد أو IOS من آبل.

ويمكن لإنشاء مستنسخات صوتية  للذكاء الاصطناعي  (AI) أن تؤدي إلى مشاكل كثيرة تجعل من الصعب التفريق بين ما يتكلم به المستخدم الأصلي للهاتف وبين ما يقوله ويختلقه من نفسه هذا البرنامج المعدل والمدعم بذكاء اصطناعي يجعله يتصرف من تلقاء ذاته.

وقال ريجول جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة ديب ميديا لمنصة  الذكاء الاصطناعي، لموقع لايف واير في رسالة بريد إلكتروني: "أكبر خطر يشكل علامة ضوء أحمر يجب الانتباه لها هي أنه مع وجود أي برنامج يتبع التزييف العميق، من الصعب معرفة ما هو حقيقي وما هو بخلاف ذلك".

استنساخ صوتك من خلال الـ AI 

تتيح ترقية برنامج Bixby الأحدث من سامسونج الآن لمتحدثي اللغة الإنجليزية الرد على المكالمات عن طريق كتابة رسالة ، وبعد ذلك يحولها Bixby إلى صوت ويتواصل مع المتصل مباشرة نيابة عنهم. يمكنك أيضًا استخدام خاصية  Custom Voice Creator الأيقونة المضافة حديث لتسجيل جمل مختلفة وتحميلها على Bixby ويتولى البرنامج بالنيابة عنك تحليل وإنشاء نسخة من صوتك ونبرته.

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وأوضح "جوبتا" أن استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي ، عندما يتم بشكل موافق للقيم والأعراف والمبادئ، يمكن أن يكون مفيدًا لا سيما في مجال صناعة الترفيه، لأنه يوفر مئات الآلاف من الدولارات للاستوديوهات لأنه لم يعد هناك حاجة إلى دفع رواتب الممثلين وفنيي الصوت.

وأضاف أنه حتى وقت قريب فإن عملية استنساخ صوت ، كانت بحاجة إلى قدر كبير من الكلام المسجل لإنشاء مجموعة بيانات ، ولكن مع التطور المذهل، فكل ما تحتاجه هو بضع دقائق من الكلام المسجل.

وقال جوبتا إن المجال الآخر الذي يمكن أن تكون فيه تقنية استنساخ الصوت مفيد عندما يتم استخدامه لإنشاء نسخ صوت للأشخاص ذوي الإعاقة في الكلام، مضيفا: "يمكن أن يساعدهم ذلك على التواصل بشكل أكثر فاعلية والتعبير عن أنفسهم بصوت خاص بهم".

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