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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بيألف ألحان.. برنامج ذكاء اصطناعي جديد من Google يحول العبارات النصية لموسيقى

برنامج يحول العبارات
برنامج يحول العبارات إلى موسيقى

ابتكر الباحثون في شركة "جوجل" Google برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء مقطوعات موسيقية مدتها دقائق من خلال إدخال رسائل نصية مكتوبة، أيضًا يمكنه تحول اللحن بطريقة مغايرة من خلال التحرير.

وفقا لموقع The verge التقني البرنامج الجديد يعمل على غرار الطريقة التي تعمل بها أنظمة مثل DALL-E التي تقلب الرسائل النصية وتحولها إلى صورًا و يُطلق على برنامج  جوجل  اسم MusicLM ، وهو ما زال قيد الاختبار، قامت الشركة بتحميل مجموعة من العينات التي أنتجتها.

برنامج ذكاء اصطناعي جديد من Google يحول العبارات النصية لموسيقى

على سبيل المثال وليس الحصر، هناك مقتطفات موسيقية مدتها 30 ثانية لما يبدو وكأنه معزوفة من أغانٍ فعلية تم إنشاؤها من خلال نصوص كتابية تحمل أوصاف طولها فقرة واحدة، تحدد من خلالها النوع الموسيقي والآلات المستخدمة وما إلى ذلك من تفاصيل، كما أن عبارة واحدة مثل "لحن تكنو" يتم ترجمتها إلى مقطوعة موسيقية بالفعل ينتجها الذكاء الاصطناعي.

يمكن لبرنامج  MusicLM محاكاة الأصوات البشرية ، وعلى الرغم من أن الأصوات بهذه الطريقة لا تبدو طبيعية تماما حتى مع نسخ الطبقة العامة للصوت والنغمة والبحة بشكل صحيح ، إلا أن هناك مشكلة في الجودة.

استخدام الذكاء الاصطناعي في ابتكار ألحان وعزف مقطوعات موجودة منذ سنوات طويلة وليست وليدة هذا الابتكار، هناك أنظمة يُنسب لها الفضل في تأليف أغاني البوب ، ونسخ موسيقى باخ بشكل أفضل مما كان يمكن أن ينسخه في تسعينات القرن الماضي ، ومرافقة العروض الحية لتحسين مستوى الموسيقى.

برنامج ذكاء اصطناعي جديد من Google يحول العبارات النصية لموسيقى

كما هو الحال مع الابتكارات الأخرى في هذا النوع من الذكاء الاصطناعي ، فإن "جوجل" أكثر حذرًا في التعامل ونشر برنامج MusicLM من نظرائها الذين قد يكون لديهم تقنية مماثلة، وتؤكد أنه "ليست لدينا خطط لإصدار نماذج للمستهلكين في هذه المرحلة" ، منوهة عن مخاطر "سرقة محتملة للمحتوى الإبداعي" أو الاستيلاء الثقافي المحتمل أو إعادة التقديم مع تشويه النموذج الأصلي للشركة.

من الممكن أن يظهر البرنامج الجديد من  Google  في وقت ما في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي ، الأشخاص الوحيدون الذين سيتمكنون من الاستفادة من البرنامج الذي ما زال قيد الاختبار والتجريب هم أشخاص آخرون يبنون أنظمة ذكاء اصطناعي موسيقية. 

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أعلنت جوجل Google أنها على وشك إطلاق مجموعة بيانات علنية تضم حوالي 5500 مقطع موسيقى مع البيانات الصينية ، والتي يمكن أن تساعد عند تدريب وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي الموسيقية الأخرى.

الحان ذكاء اصطناعي جوجل Google DALL-E MusicLM

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