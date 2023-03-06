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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رياضه

قرار حاسم من فيريرا بشأن خطة الزمالك في مباراة الترجي التونسي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني رفض فكرة الاعتماد على لاعب في مركز 10 خلال مباراة الترجي التونسي المقرر لها في التاسعة مساء غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث معاونو فيريرا مع المدير الفني لمطالبته بالاعتماد على لاعب في مركز "10" خلال لقاء الترجي لزيادة الفاعلية الهجومية والربط بين خطي الوسط والهجوم إلا أن المدير الفني يفضل اللعب بطريقة 4-3-3.

وينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق برج العرب، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها في التاسعة مساء غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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