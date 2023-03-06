عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلاح الجو الإسرائيلي يهدد نتنياهو.. فهل يتراجع عن خطوته الكبيرة

مقاتلة
مقاتلة

تتزايد الاحتجاجات داخل إسرائيل بسبب توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نحو القضاء، وهو ما أدى إلى دخول فئات من جيش الاحتلال في الاحتجاج، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وأعلن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم سيقاطعون التدريبات العسكرية احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يرى منتقدون أنها تهدد الديمقراطية.

وفي رسالة بعثها 37 طيارا من أصل 40 إلى رئيس الأركان، هدد الموقعون بأنهم لن يتواجدوا في التدريب المقرر يوم الأربعاء.

وقال أحد الطيارين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "سنستمر في خدمة إسرائيل اليهودية الديموقراطية في كل الأوقات وعبر الحدود، لكن قررنا أن نأخذ يوم استراحة للحديث عن الإجراءات المقلقة التي تجري في الدولة".

ورغم كل الانتقادات، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض إقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب" من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

ومنذ أسابيع تنظم المعارضة الإسرائيلية مظاهرات دورية احتجاجا على خطط الحكومة التي تسميها بـ"الانقلاب على القضاء".

وفي الشهر الماضي، هدد جنود احتياط في وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية بمقاطعة الخدمة في حال مضت الحكومة قدما فيما تسميه "خطط الإصلاح القضائي".

وفي إشارة إلى "خطة الإصلاح القضائي"، حذرت الرسالة من "تفكك التماسك الاجتماعي والضرر الذي يلحق باقتصاد إسرائيل واستقرارها وصورتها في العالم نتيجة الإلغاء المتوقع للفصل بين السلطات والضرر باستقلال القضاء".
وحول أثر هذه الإضرابات داخل الجيش، قال رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرزي هاليفي، أنه يشعر بالقلق من أن الأصوات المتزايدة بين كبار جنود الاحتياط ضد الحضور إلى الخدمة احتجاجا على خطة الحكومة.
ويرى مراقبون، أن هذه الاحتجاجات والإضرابات قد تدفع نتنياهو للتفكير في الأمر، لكن أمر التراجع عن خطوته، أمر غير مقطوع به، فقد يضطر إلى اتباع حلول وسطية، لكن ليس التراجع النهائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

إسرائيل نتنياهو رئيس الأركان المعارضة مظاهرات الاحتجاجات بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

رقم صادم.. تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن الهزات الارتدادية

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تريليون دولار .. أكبر عملية بناء في أوكرانيا

خبايا وأسرار..مسئول أمريكي يكشف عن لقائه بالرئيس الصيني في هذا الوقت

داء الكلب والقوارض.. تحذير من أوبئة تضرب الناس في تركيا عقب الزلزال

فوز بوتين وخسارة بايدن .. اليابان تستأنف شراء النفط الروسي

حريق هائل بعد انفجار شاحنة وقود بولاية ‎ماريلاند الأمريكية

ظاهرة عجيبة في دارفور.. نيران تخرج من باطن الأرض تلتهم قرية سودانية

إضراب لطياري مقاتلات إف 15 في إسرائيل.. تفاصيل

أسباب لا تصدق وراء تسمم الفتيات بإيران.. وهذا ما قالته الصحة العالمية

ترشيحاتنا

كيف استدل العلماء بفضل ليلة النصف من شعبان؟ الأدلة كاملة

رضا حجازي: هدفنا أن تستفيد الدول الأخرى من نظام التعليم المصري

لمساعدتها بمواجهة جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تعلق شكواها ضد اليابان بمنظمة التجارة

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أكشن وإثارة.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل ضرب نار لياسمين عبد العزيز والعوضي

بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن تفجير نورد ستريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد| شاهد

مكشوف وجريء.. إليسا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

السبب صادم.. شاهد لحظات اشتعال نيران فجأة في طائرة بأمريكا

تحذير هام.. الزغطة في هذه الحالة دليل على مرض خطير

فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

6 شباب ناموا مصحيوش.. ماذا حدث داخل عقار بهرم سيتي في 6 أكتوبر؟

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ