كيف جاءت فكرة بوجي وطمطم..زوجة صاحب الفكرة تكشف التفاصيل

أكدت فوقية خفاجي زوجة المخرج رحمي صانع العرائس، أنه لو تم عمل بوجي وطمطم لن يكون بها تغيير كبير، ولكن من الممكن أن يتتم ادخال التكنولوجيا الحديثة وفقا لمتطلبات العصر.

وقالت فوقية خفاجي، خلال لقاء لها لبرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه لا بد من تقديم اعمال هادفة للأطفال، حتى يتم تشكيل وعيهم، ويتم ابعادهم عن المخاطر

قام بعمل فكرة "العرائس"



الفنان رحمي فنان مصري ذكي وأصيل، وكان فنان تشكيلي ممتاز، وعندما فتح التليفزيون أبوابه في عام 1860، عمل في العالم الذي يليه، وقام بعمل فكرة "العرائس"، من أجل ايصال رسائل هادفة للمجتمع.