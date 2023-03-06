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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد لوجودنا.. بيان عاجل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إضراب الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا مكان للتمرد وعصيان الأوامر في الجيش الإسرائيلي فهذا يشكل تهديدا لأساس وجودنا.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أعلن الأحد، أن ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية منتشرة في الجيش الإسرائيلي وفي تزايد بشكل مثير.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان الإسرائيلي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت، حيث قال هاليفي، إن ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي انتشرت بشكل ملحوظ وذلك احتجاجا على الاصلاحات القضائية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية.

كما أعرب هاليفي عن قلقه ومخاوفه إزاء ازدياد هذه الظاهرة، موضحا أن الظاهرة آخذة بالازدياد تجاه أبعاد مقلقة.

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وحذر هاليفي كلا من نتنياهو وجالانت من انتشار الظاهرة بسبب الاحتجاج على الإصلاحات القضائية بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي.  

وكان العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، أعلنوا الأحد، أنهم لن يحضروا اليوم التدريبي للجيش احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما أدي إلى هزة قوية في الاحتلال الإسرائيلي بسبب وصول الاحتجاجات إلى الجيش.

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