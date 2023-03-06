أمن غذائي.. الديهي: مصر تسعى لزيادة الرقعة الزراعية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة وعدد من المسؤولين لمناقشة زيادة الرقعة الزراعية في مصر .

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" المساحة المزروعة في مصر أصبحت لا تتناسب مع عدد سكان مصر وبالتالي اتجهت الدولة المصرية إلى تنفيذ مشروعات الإنتاج الزراعي من أجل زيادة المساحة المزروعة في مصر ".

وأضاف نشأت الديهي :" الدولة المصرية أعادت عمل مشروع توشكى للإنتاج الزراعي مرة أخرى وبدأنا نرى حصاد محصول القمح من توشكى الموسم الماضي ".

وتابع نشات الديهي :" الدولة تنفذ مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر "، مضيفا:" الدولة المصرية تسعى لزيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال استخدام تقاوي مستنبطة حديثا ".

وأكمل نشأت الديهي :" سياسة الدولة المصرية تستهدف حماية الأمن الغذائي لمصر، وزراعة محاصيل استراتيجية على أرض مصر في ظل الأزمات العالمية ".