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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنوسة كوتة تكشف حقيقة إهداء كارول سماحة أسدا مفترسا.. فيديو

انوسة كوتة
انوسة كوتة

أعربت انوسة كوتة ، مدربة الاسود والنمور ، عن عن سعادتها بحصولها على جائزة "المستر" فى روسيا، بحضور عدد كبير من فنانى السيرك العالميين، مضيفة أن هذه الجائزة فخر لها ولعائلتها، ولفن السيرك بمصر بشكل عام، خاصة أنها تؤكد أن مصر بها فنانو سيرك، يستطيعون الوصول للعالمية واقتناص أبرز الجوائز.
 

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وأضافت كوتة، خلال لقائها ، مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم  الاثنين ، أن سعادتها بهذه الجائزة تتمثل فى كونها أول فنانة سيرك ومدربة أسود عربية تنافس على هذه الجائزة الهامة وتحصدها، حيث إنها مدربة الأسود والنمور البيضاء الوحيدة فى مصر والوطن العربى، وهو الحدث الأكبر الذى ينتظره كل مدربى الحيوانات المفترسة للحصول على لقب " المستر " حول العالم.

وعن حقيقة إهداء الفنان كارول سماحة اسد فى عيد ميلادها أوضحت مدربة الاسود والنمور ، أن الفنانة  كارول سماحة  طلبت صورة وفيديو مع الأسد في بيتي وعمليلي تاج علي الصورة والفيديو ومن الطبيعي لأي شخص متعلم ومثقف لن يصدق اننى سوف اهدى لها اسد هدية ".

وأكملت :" الأسد ده وحديقة خاصة مرخصة وسيرك مالكين لي ولعائلتي لأني مدربة حيوانات مفترسة عالمية وأكاديمية ونقابية  ، .. والأسد ده عايش معايا.. وزوجي ملحن عالمي ومصنف من أهم 10 في العالم ، ومن الطبيعي ان يكون لدى اسود اربيها فى منزلى  لاننى  مدربة اسود ".

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