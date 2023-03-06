عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

TikTok.. لماذا لا تستطيع حكومة واشنطن حظره على كل الأمريكيين؟

تيك توك
تيك توك

كثفت الولايات المتحدة وكندا وعدد من الحكومات الأوروبية في الأشهر الأخيرة جهودها لفرض قيود على تطبيق تيك توك TikTok ، مما زاد الضغط على التطبيق المملوك للصين حتى مع تزايد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.
قدمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأسبوع الماضي تشريعات من شأنها أن تمنح الرئيس بايدن سلطة حظر التطبيق.

تأتي هذه الخطوة بعد أن كلف البيت الأبيض الشهر الماضي الوكالات الفيدرالية بإزالة TikTok من الهواتف والأنظمة في محاولة للحفاظ على أمان البيانات الأمريكية.
وحول لماذا تريد الحكومة الأمريكية حظر، فبعد تيك توك، مملوكا لشركة صينية خاصة، بايت دانس ، وقد تمحور الكثير من التدقيق حول علاقة الشركة بالحكومة الصينية.

وحول الصورة الكبيرة، فقد أعرب النقاد عن قلقهم من أن TikTok قد يعرض بيانات العملاء الأمريكيين للخطر لأن القانون الصيني يطالب الشركات الصينية بمشاركة المعلومات مع الحكومة، كما ذكر أكسيوس.

وتقول الشركة إنها تعمل بشكل مستقل وتحمي البيانات الأمريكية من خلال تحالف مع أوركال .
وشملت المخاوف بشأن الشركة أيضًا انتهاكات الشركة السابقة لخصوصية الأطفال.
طعن عدد من الاكتشافات الأخيرة في ادعاءات تيك توك، بأن بيانات المستخدم الأمريكي آمنة لأنها مخزنة خارج الصين وأن الشركة لا تلتزم بمتطلبات الإشراف على المحتوى للحكومة الصينية.

حذر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريس وراي في ديسمبر من أن الحكومة الصينية تتحكم في خوارزمية توصيات التطبيق ، مما يسمح لها بالتلاعب المحتمل بالمحتوى أو التحريض على العمليات للتأثير على المستخدمين ، وأن الحكومة الصينية تحتفظ بالقدرة على جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين.
تجدر الإشارة إلى أن التطبيق نفسه لا يعمل داخل الصين، وبدلاً من ذلك، تقدم الشركة تطبيقا مشابهًا، يسمى Douyin ، للصينيين.
وحول، رفض حظر التطبيق، أرسل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) خطابًا إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أواخر الشهر الماضي يحث الأعضاء على التصويت ضد قانون البيانات، قائلاً إنه سيحظر فعليًا TikTok في الولايات المتحدة.

ووصفت الرسالة التشريع بأنه "غامض وفضفاض" ، وجادلت في أنه ينتهك حقوق الأمريكيين في التعديل الأول من خلال انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وهو ما يقول أن حكومة واشنطن لا تستطيع حظر تيك توك على كل الأمريكيين، ومنعه بالمجمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

واشنطن مجلس النواب البيت الأبيض الصين الولايات المتحدة تيك توك TikTok الحكومة الأمريكية الحكومة الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

أقوى دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله

موضوعات متعلقة

طلب لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ضد إيران.. والسبب مراكز التعذيب

اكتشاف ثروة ضخمة في إيران يتسابق العالم كله عليها.. تفاصيل

بعد زلزال 6 فبراير.. هل القادم مرعب لتركيا؟.. خبراء يجيبون

ارتفاع مفاجئ للروبل الروسي أمام الدولار

تحرك دفاعي من موسكو تحسبا لهجوم ضخم على أهم موقع بروسيا

عضو في المخابرات السورية ممنوع من دخول الولايات المتحدة لهذا السبب

سلاح الجو الإسرائيلي يهدد نتنياهو.. فهل يتراجع عن خطوته الكبيرة

تريليون دولار .. أكبر عملية بناء في أوكرانيا

ترشيحاتنا

ميدو يدافع عن فيريرا ويوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

نجم الأهلي السابق: فخور بوجود الخطيب رئيسًا للنادي..وقادرون على تجاوز صن داونز

الأرصاد تحذر من طقس ال 24 ساعة المقبلة |تفاصيل

جنون سياسي.. روسيا ترد على تصريحات بولتون بشأن الانتصار في الحرب النووية

قفزة في مؤشرات الأسعار.. ماذا يحدث للذهب عالميا؟

هروب لاعبين وإهدار مال عام.. مفاجآت بالجملة في النادي الإسماعيلي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى صباحا؟

افتكره كلب.. رجل يفاجأ بتمساح ضخم عند باب منزله بأمريكا

نشرة المرأة والصحة.. تحذير هام: الزغطة في هذه الحالة دليل على الإصابة بمرض خطير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد

كوب واحد من مشروب البقدونس على الريق| فوائد لا حصر لها

فيديو

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

طلقني وطلعت اتعشيت.. رد فعل غريب من فتاة طلقها زوجها يوم تخرجها من الجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ