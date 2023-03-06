TikTok.. لماذا لا تستطيع حكومة واشنطن حظره على كل الأمريكيين؟

كثفت الولايات المتحدة وكندا وعدد من الحكومات الأوروبية في الأشهر الأخيرة جهودها لفرض قيود على تطبيق تيك توك TikTok ، مما زاد الضغط على التطبيق المملوك للصين حتى مع تزايد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

قدمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأسبوع الماضي تشريعات من شأنها أن تمنح الرئيس بايدن سلطة حظر التطبيق.

تأتي هذه الخطوة بعد أن كلف البيت الأبيض الشهر الماضي الوكالات الفيدرالية بإزالة TikTok من الهواتف والأنظمة في محاولة للحفاظ على أمان البيانات الأمريكية.

وحول لماذا تريد الحكومة الأمريكية حظر، فبعد تيك توك، مملوكا لشركة صينية خاصة، بايت دانس ، وقد تمحور الكثير من التدقيق حول علاقة الشركة بالحكومة الصينية.

وحول الصورة الكبيرة، فقد أعرب النقاد عن قلقهم من أن TikTok قد يعرض بيانات العملاء الأمريكيين للخطر لأن القانون الصيني يطالب الشركات الصينية بمشاركة المعلومات مع الحكومة، كما ذكر أكسيوس.

وتقول الشركة إنها تعمل بشكل مستقل وتحمي البيانات الأمريكية من خلال تحالف مع أوركال .

وشملت المخاوف بشأن الشركة أيضًا انتهاكات الشركة السابقة لخصوصية الأطفال.

طعن عدد من الاكتشافات الأخيرة في ادعاءات تيك توك، بأن بيانات المستخدم الأمريكي آمنة لأنها مخزنة خارج الصين وأن الشركة لا تلتزم بمتطلبات الإشراف على المحتوى للحكومة الصينية.

حذر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريس وراي في ديسمبر من أن الحكومة الصينية تتحكم في خوارزمية توصيات التطبيق ، مما يسمح لها بالتلاعب المحتمل بالمحتوى أو التحريض على العمليات للتأثير على المستخدمين ، وأن الحكومة الصينية تحتفظ بالقدرة على جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق نفسه لا يعمل داخل الصين، وبدلاً من ذلك، تقدم الشركة تطبيقا مشابهًا، يسمى Douyin ، للصينيين.

وحول، رفض حظر التطبيق، أرسل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) خطابًا إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أواخر الشهر الماضي يحث الأعضاء على التصويت ضد قانون البيانات، قائلاً إنه سيحظر فعليًا TikTok في الولايات المتحدة.

ووصفت الرسالة التشريع بأنه "غامض وفضفاض" ، وجادلت في أنه ينتهك حقوق الأمريكيين في التعديل الأول من خلال انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وهو ما يقول أن حكومة واشنطن لا تستطيع حظر تيك توك على كل الأمريكيين، ومنعه بالمجمل في الولايات المتحدة الأمريكية.