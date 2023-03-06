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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غير متوقع.. نائب وزير الزراعة يكشف عن أسعار الفراخ في الأسواق.. فيديو

الدواجن
الدواجن

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن مصر تتابع باستمرار مرض الحمى القلاعية داخل وخارج مصر؛ لأخذ الحذر والحيطة.

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ولفت «الصياد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن البرازيل من أقوى دول العالم في الطب البيطري، وهناك لجان تمثل مصر في الخارج  لمتابعة الذبح الحلال.

وعلق نائب وزير الزراعة قائلا: «الدولة اللي نلاقي مصلحتنا من الاستيراد معاها بنستورد منها على طول، والاستيراد يتم على مرحلتين: -الحجر 40 يوما قبل الدخول لمصر بالنسبة للرؤوس الحية -اللحوم المذبوحة في المجازر الخارجية يتم استيرادها بمعاينة لجنة ممثلة من الوزارة والمعامل وهيئة سلامة الغذاء في الدولة الموردة».

واستطرد المهندس مصطفى الصياد: «الحكومة وفرت العملة الصعبة للإفراجات الجمركية، وأمس الأحد تم الإفراج عن 137 ألف طن ذرة صفراء وفول صويا؛ مما ساعد على تهدئة الأسعار في الفترة الأخيرة، وبالنسبة للأسماك يكون هناك صيام للأسماك من شهر ديسمبر حتى شهر فبراير، والإفراج إجمالا عن 2.8 مليون طن أعلاف».

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدي البلد»: «سعر بيع الفراخ في المزرعة 77/78 جنيهًا، ويزيد 5 جنيهات ببيعها في الأسواق».

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