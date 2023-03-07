مفاجآت في تصميم ومواصفات هواتف iPhone 15 تكشف لأول مرة

كشفت تسريبات جديدة عدد من المفاجآت الخاصة بتصميم هواتف iPhone 15 القادمة، حيث ستحصل جميع طرز الهواتف الموجودة في السلسلة على Dynamic Island ولكن يبدو أن شركة آبل لن تحدث تغييرا كبيرا في “النوتش” الخاص بالهواتف.

وبحسب موقع TechRadar فإن عدة نماذج مصورة لهواتف iPhone 15 ظهرت في فيديو نشر لأول مرة على عدة منصات للتواصل الاجتماعي في الصين، ونشره موقع Apple Insider يكشف صدمة كبيرة لمنتظري الهواتف بأن آبل ستستمر في الإبقاء على النوتش.

التصميم المحتمل لـ iPhone 15

وتم عرض الشاشات الأمامية لطرز الهواتف الثلاثة وتحديداً iPhone 15 و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max أو iPhone 15 Ultra والتي تظهر وجود فتحة كبيرة في الشاشة ، مع فتحة أصغر على يمينها ، كما هو الحال في هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

التصميم المحتمل لـ iPhone 15

كما أن حواف الشاشة لها منحنى طفيف، حيث سيحصل هاتف iPhone 15 الأساسي على حواف أكبر، بينما يبدو أن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بالكاد يحتويان على حواف أصغر حتى من تلك الموجودة في الطرز الحالية في iPhone 14 .

التصميم المحتمل لـ iPhone 15

ويعد أكبر تغيير في الهواتف هو الانتقال إلى إطار من التيتانيوم ، وهو أقوى وأخف وزناً وأغلى ثمناً من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في iPhone 14 Pro ، وهو أكثر من مجرد ترقية للألمنيوم المستخدم في iPhone 14 .

وستتخلى هواتف iPhone 15 Pro عن أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا، حيث ستوفر الشعور بالضغط على الأزرار دون أن تحركها حيث ستكون هذه الأزرار مشابهة لزر الشاشة الرئيسية .