عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عائشة المراغي: عبد الفتاح الجمل الأب الروحي لجيل الستينات.. وسيرته شبه مجهولة

صدى البلد

اهتمت الكاتبة عائشة المراغي بالكاتب عبد الفتاح الجمل،  وقامت بإحياء أعماله مرة اخرى، أذهلت كل القراء وأشاد بها الكثير، وأصدرت أربعة أعمال في مجلد واحد للكاتب الكبير عبد الفتاح الجمل وهي " الخوف – آمون وطواحين الهواء – وقائع عام الفيل - محب ".

وكشفت في حوارها لصدى البلد عن أسباب اهتمامها بالكاتب عبد الفتاح الجمل.

حدثينا في البداية عن أسباب اهتمامك بعبد الفتاح الجمل؟

خلال بدايات عملي في الصحافة أجريتُ العديد من الحوارات مع كتاب كبار من جيلي الستينيات والسبعينيات، من بينهم الأساتذة صلاح عيسى وبهاء طاهر وجمال الغيطاني، رحمهم الله، وكل منهم ذكر عبد الفتاح الجمل في حديثه عن فترات النشر الأولى، وأجمعوا على أن الجمل لم يكن يرد موهبة، وأنه الأب الروحي لجيلهم الذي منحهم فُرص الظهور دون أي معيار سوى جودة النص.

تكرار اسم الجمل على مسامعي جعلني أنتبه أن الأمر ليس عابرًا، خاصة مع سؤالي عنه واكتشافي ما يكتنف حياته من غموض، فرغم الدور المهم الذي لعبه في حياة أجيال إلا أن اسمه في طريقه إلى النسيان بسبب عدم إعادة نشر أعماله منذ ربع قرن – حينها – أو مقالاته، كما أن سيرته شبه مجهولة، لا يوجد منها سوى بعض الحكايات في صدور من عاصروه. ولذلك قررت البدء في رحلة بحث عن أعماله لإعداد ملف صحفي في ذكرى وفاته السادسة والعشرين، فقادتني الخطوات إلى طرق مختلفة ومتشعبة، كل منها يكشف المزيد عنه، وكانت مساحة النشر المتاحة أمامي في جريدة أخبار الأدب أثناء رئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر للتحرير، محفزًا للاستمرار في البحث.

 

ما الذي يختلف فيه الجمل عن أي كاتب آخر؟

في رأيي عبد الفتاح الجمل شخصية فريدة، هو يختلف كليًا عن أي مبدع آخر، لديه لغة خاصة جدًا في الكتابة ويحاول دائمًا إحياء مصطلحات مهجورة من تراثنا وأن يمزجها مع العامية في بعض الأحيان، وهو يفعل ذلك بسلاسة أعانه عليها مجال دراسته للغة العربية في المرحلة الجامعية وعمله بعدها كمدرِّس لسنوات قليلة. إلا أنه رغم موهبته وتفرده أفنى عمره في خدمة غيره وتقديم العون للموهوبين، بدلًا من الاهتمام بكتاباته وجمعها ونشرها.

 

txt

الأعلى للثقافة ينظم ملتقى الترجمة ومستقبل الفكر الإنساني بقنا والأقصر.. اعرف المواعيد

txt

انشغل بعلم الضوء والبصريات واستعان به الحاكم بأمر الله.. محطات بحياة ابن الهيثم

من خلال بحثك عن الكاتب عبد الفتاح ماذا علمتيه عنه وعن حياته الخفية؟

حياته لم يكن معلومًا عنها شيء. حين سافرتُ إلى دمياط والتقيتُ العائلة علمت عن طفولته ونشأته، وفي الإسكندرية وأسيوط وجدتُ جزءًا من شبابه كمدرِّس لغة عربية قبل الولوج إلى عالم الصحافة، وفي داري التحرير وأخبار اليوم ثلاثين عامًا من العمل كصحفي شامل محررًا ومخرجًا صحفيًا ومصححًا لغويًا، وغيرها من الأدوار، وفي مكتبة الزمالك تعرفتُ على قراءاته وكتبه وكيف كان يراه معاصروه من خلال إهداءاتهم، وفي النهاية أطلعتني أخته تحية الجمل على تفاصيل السنوات العشرين الأخيرة التي قضاها بجوارها في مدينة نصر.

 

كان يكتب مذكراته كاملة هل ستظهري تلك المذكرات وستكون كاملة ام لا؟

ليست مذكرات مجموعة بشكل منتظم، وإنما يوميات يسجل فيها مواقف ومشاعر مختلفة، تحتاج بالطبع إلى ترتيب وربط لتقديم قراءة فيها وعرضها بصورة واضحة.

 

لننتقل الأن إلى  آخر أعمالك كيف قمتي بعملية المراجعة فيها؟

الجزء الأول من الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل تضمن أربعة نصوص سردية، تم جمعها وتدقيقها بناء على ما توصلتُ إليه من نُسخ منقحة بخط يد الجمل، سواء بعد عملية النشر أو قبل، إذ تمت عملية المراجعة على مرحلتين؛ الأولى مطابقة النص مع النُسخ المنشورة من الأعمال لإجراء التصويبات أو الإضافات المكتوبة بقلمه الرصاص، والمرحلة الثانية تمثلت في الرجوع إلى مخطوطات الأعمال، لفِهم بعض إشاراته أو تصحيح كلمات تم جمعها بشكل خاطئ خلال نشرها الأول في القرن الماضي.

 

وماذا عن أعمالك القادمة؟

من المنتظر أن يصدر خلال الشهور الثلاث القادمة الجزء الثاني من الأعمال الكاملة، ويتضمن الحكايات الشعبية التي خطها الجمل وترجماته لخرافات أيسوب. ومن المخطط كذلك إصدار كتاب عنه مع مجلة الثقافة الجديدة، في ذكرى مئوية ميلاده التي تحل في يوليو القادم. فضلًا عن كتاب سيرة أعمل على تجهيزه حاليًا.

عبد الفتاح الجمل عائشة المراغي جمال الغيطاني الكاتب الصحفي طارق الطاهر طواحين الهواء عالم الصحافة الصحفى طارق الطاهر صلاح عيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

أقوى دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

فضيحة بأطفيح.. إحالة قضية صور زنوبة ونجلاء للجنايات

أسعار اليوم| تراجع 480 جنيها في الذهب و60 في البانيه.. ألحق اشتري

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من شعبان 1444 .. 10 كلمات مستجابة للرزق وجبر الخواطر

رحلة بحرية لـ135 دولة في 3 سنوات.. لن تصدق سعرها

طلعت يوسف: الإسماعيلي في خطر حقيقي.. ومباراة الترجي مصيرية للزمالك

حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب بيراميدز السابق لخلافة فيريرا| تفاصيل

ظهور الراحلة رجاء الجداوي في رمضان بهذا المسلسل.. وبطل العمل يكشف الكواليس

متآمر.. رد فعل عنيف من خالد الغندور بشأن تسريب عقود لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه بجلده.. اكتشاف أغرب ديناصور عمره 145 مليون سنة |شاهد

من غير سلق.. طريقة تحضير القلقاس بالكزبرة

كأنك داخل نفق.. صورة وهم بصري تثير حيرة مشاهديها.. احكم بنفسك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى صباحا؟

فيديو

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

طلقني وطلعت اتعشيت.. رد فعل غريب من فتاة طلقها زوجها يوم تخرجها من الجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ