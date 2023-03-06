الأعلى للثقافة ينظم ملتقى الترجمة ومستقبل الفكر الإنساني بقنا والأقصر.. اعرف المواعيد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ملتقى " الترجمة بعنوان "الترجمة ومستقبل الفكر الإنساني"، والذي ينظمه لجنة الترجمة ، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى؛ وجامعة الأقصر، وهيئة قصور الثقافة، وذلك في تمام العاشرة صباحا بكلية الأداب جامعة جنوب الوداى؛ غدا الثلاثاء 7 مارس الحالي، و يوم الاربعاء 8 مارس بكلية الأقصر وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة؛ والدكتورهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛.

ويتضمن الملتقى: اليوم الأول: بكلية الأداب جامعة جنوب الوادى

الندوة الأولى 12:10 صباحًا بعنوان " سبل إعداد المترجم"

يدير الندوة : الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة جامعة حلوان، ويشارك به كل من: الدكتور عاصم العماري أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان.

والندوة الثانية: بعنوان " قضايا الترجمة ووسبل دعمها وجوائزها".

يدير الجلسة: الدكتور عاصم العمارى، ويشارك بها كل من: الدكتور أنور مغيث، والدكتور سيد رشاد الأستاذ المساعد بقسم اللغات الإفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.



اليوم الثانى بكلية الألسن ل جامعة الأقصر

الندوة الأولى بعنوان "دكتورعنانى ورسالة المترجم"

يدير الجلسة : الدكتور ماجد الجبالي، ويشارك بها كل من: الدكتورة منى طلبة أستاذ الأدب المقارن قسم اللغة العربية بكلية الألسن عين شمس، والدكتور انور مغيث، والدكتور سيد رشاد

الندوة الثانية بعنوان " الترجمة والابداع"

- يدير الجلسة : الدكتور سيد رشاد، ويشارك بها كل من: الدكتور عاصم العماري، والدكتور ماجد الجبالي، والدكتور منى طلبة.

كما يتضمن الملتقى ندوة بقصر ثقافة قنا 9:7 مساء تزامنا مع يوم المرأة العالمى، بعنوان "مسيرة تحرر المرأة في الثقافات العالمية".

يدير الجلسة : الدكتور عاصم العماري، ويشارك بها كل من: الدكتور انور مغيث، والدكتور سيد رشاد، والدكتور ماجد الجبالي.