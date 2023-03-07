محسن صلاح: المقاولون العرب من الكبار بالدوري المصري.. وشوقي غريب يستحق الإشادة

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على جاهزية ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء الثلاثاء بالدوري الممتاز.

وقال المهندس محسن صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه اجتمع بلاعبي المقاولون العرب وأكد ثقته في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، مشددا :" لقد وضعوا أنفسهم وسط الكبار بنتائجهم المميزة والجميع ينتظر منهم مباراة قوية أمام الأهلي".

وتابع :" اللاعبون مطالبون ببذل الكثير من الجهد خلال الفترة المقبلة، وعدم التفريط في أي نقاط بعد أن أصبح المقاولون محط أنظار الجميع، وشوقي غريب يستحق الإشادة".

وأردف:" الفوز على الأهلي في لقاء الغد سيكون أفضل هدية للمقاولون العرب الذي يحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسه".

وواصل :" إبراهيم محلب قام بطفرة كبيرة في النادي، وبات في المرتبة الثانية خلف المؤسس، عثمان أحمد ، لما قدمه للنادي، إنه يستحق الإشادة".

كما أشاد بالانجاز التاريخي الذي حققه محمد صلاح قائلا :" محمد صلاح ابن النادي، وفخر المقاولون العرب، ونحن نسعد دائما بأى انجاز يحققه ".