طلعت يوسف: الإسماعيلي في خطر حقيقي.. ومباراة الترجي مصيرية للزمالك

قال طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق انبي، إن مباراة الزمالك والترجي التونسي، التي ستقام مساء الثلاثاء، في غاية الأهمية للفارس الأبيض.



وأضاف طلعت يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، مباراة الترجي مصيرية، الزمالك إذا لم يفز على أبناء باب سويقة، لن يستمر بدوري أبطال أفريقيا، و فرق شمال أفريقيا يتسم اداؤها بالحماس والجدية والجلد ".

وأكمل طلعت يوسف: "الإسماعيلي في خطر حقيقي والدوري بدونه أمر محزن حقا، وسعيد بما يحققه الاتحاد السكندري لكني أشعر بالقلق على الفريق".