طلعت يوسف: ما قدمه منتخب الشباب ببطولة إفريقيا مهينا

يرى طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق انبي، أن إخفاق منتخب الشباب يتحمله اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين.

وقال طلعت يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، "الأندية تتعرض لحالة من الاخفاق في الفترة الاخيرة واتحاد الكرة المصري تعرض لإخفاقات كثيرة منها منتخب الشباب".

وتابع : "نتائج منتخب الشباب ببطولة إفريقيا المقامة في مصر،مهينة ويتحملها الجهاز الفني واللاعبين والاتحاد المصري لكرة القدم".

وأتم متسائلا: "كيف يجتمع جمال علام مع اللاعبين دون وجود الجهاز الفني، أرى أن هذا التصرف فيه تقليل من الجهاز الفني أمام اللاعبين".