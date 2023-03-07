عبدالرحمن البانوبي: سعادتي مزدوجة بفوز الداخلية والهدف العالمي.. فيديو

أعرب عبد الرحمن البانوبي لاعب فريق الداخلية، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب غزل المحلة بالمباراة التي جمعت بينهما بالدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الرحمن البانوبي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد للغاية بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب غزل المحلة والذي قاد الداخلية للتقدم خطوة نحو المنطقة الدافئة بالدوري العام.

وأوضح البانوبي :" سعادتي مزدوجة بالفوز والهدف الذي حظى بإشادة الجميع، وأطلق عليه البعض "هدفا عالميا"، الحمد لله إن الحكم قام باحتساب الهدف خاصة وأن حكم الراية كان يشير في البداية لوجود شبهة تسلل لكن الفار حسم الموضوع لصالحي".