الكتلة المناهضة لأردوغان في تركيا تتعهد بإلغاء إرثه

تعهد تحالف المعارضة التركي بإلغاء العديد من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان إذا تم انتخابه في تصويت متوقع في 14 مايو ، وعين يوم الاثنين رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو مرشحًا للرئاسة.

يعد تحالف الأمة المكون من ستة أحزاب بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية ، والتراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية وإدخال تحول كبير في السياسة الخارجية.

فيما يلي تفاصيل برنامجهم السياسي:

الإصلاحات التشريعية والتنفيذية

الوعد الرئيسي لتحالف الأمة هو إعادة تركيا إلى النظام البرلماني ، الذي يقولون إنه سيكون 'أقوى' من النظام الموجود قبل أن تتحول البلاد إلى النظام الرئاسي الحالي في عام 2018.

سيعيدون منصب رئيس الوزراء ، الذي ألغاه أردوغان من خلال استفتاء عام 2017.

كما يعدون بتحويل الرئاسة إلى دور 'غير متحيز' دون مسؤولية سياسية. ومن بين تعهداتهم إلغاء حق الرئيس في نقض التشريعات وإصدار المراسيم.

سيقضي الرئيس ، الذي سيقطع العلاقات مع أي حزب سياسي ، فترة ولاية واحدة مدتها سبع سنوات وسيُحرم من ممارسة السياسة النشطة بعد ذلك.

إن سلطة البرلمان في التراجع عن الاتفاقيات الدولية مكرسة في الدستور. كما ستتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لميزانية الحكومة.

في الإدارة العامة ، ستلغى المجالس والمكاتب التابعة لرئاسة الجمهورية وستنتقل مهامها إلى الوزارات ذات الصلة.



ووعد تحالف الأمة بخفض التضخم ، الذي بلغ 55٪ في فبراير ، إلى خانة الآحاد في غضون عامين ، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80٪ من قيمتها في السنوات الخمس الماضية.

وسيضمنون استقلالية البنك المركزي ويتراجعون عن إجراءات مثل السماح لمجلس الوزراء باختيار المحافظ.

وسيقوم التحالف بإعداد تشريعات للسماح للبرلمان بتمرير قوانين بشأن مهمة البنك ، والاستقلال التشغيلي والتعيينات رفيعة المستوى.

لقد وعدوا بإنهاء السياسات التي تتدخل في سعر الصرف العائم ، بما في ذلك مخطط حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.

وقد تعهدوا بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة ، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية ، وبيع بعض مباني الدولة.

سيقومون بمراجعة جميع المشاريع في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

سيقومون بمراجعة مشروع محطة الطاقة النووية Akkuyu وإعادة التفاوض بشأن عقود الغاز الطبيعي ، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على بلدان معينة لواردات الغاز.

السياسة الخارجية

وستتبنى الكتلة المعارضة شعار 'السلام في الداخل .. السلام في العالم' حجر الزاوية في السياسة الخارجية لتركيا.

في حين وعد التحالف بـ 'العمل على استكمال عملية الانضمام' للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ، فقد تعهد بمراجعة صفقة تركيا للاجئين لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي.

كما وعدوا بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة على أساس فهم الثقة المتبادلة ، وإعادة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة F-35.

ويقولون إن تركيا ستحافظ على العلاقات مع روسيا 'على أساس أن كلا الطرفين متساويان ويتم تعزيزهما من خلال الحوار المتوازن والبناء'.

الإصلاحات القانونية

وتعهدت الأطراف الستة بضمان استقلال القضاء الذي يُنظر إليه حاليًا على أنه خاضع لسيطرة أردوغان وحلفائه.

سيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند تقييم الترقيات.

سيتم دفع الغرامة القضاة والمدعين العامين الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في المحكمتين. وستتخذ الإجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين العاليتين.

لقد وعدوا بإصلاح مجلس القضاة والمدعين العامين وتقسيمه إلى كيانين يقولون إنه سيكون أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة.

كما سيقومون بإصلاح الهيكل والعمليات الانتخابية للمحاكم العليا ، مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.

ووعد الطرفان بضمان أن تكون الاعتقالات السابقة للمحاكمة هي الاستثناء ، وهو إجراء يقول منتقدون إنه يساء استخدامه بموجب حكم أردوغان.

سيعززون حرية التعبير ويوسعون الحق في تنظيم المظاهرات.