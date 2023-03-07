تسريبات تكشف مواصفات هواتف فيفو iQOO Z7 المنافسة لسامسونج وشاومي

كشفت تسريبات، عن أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق سلسلة من الهواتف المميزة والتي ستحصل على معالجات قوية تقدم أداء ذو كفاءة عالية، مع عدد من المواصفات الفائقة في الشاشة والكاميرا، بالإضافة إلى تصميم شبابي أنيق، يجعلها منافسة لسامسونج وشاومي.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة فيفو ستطلق سلسلة هواتف iQOO Z7، والتي ستضم هاتفين هما iQOO Z7 و iQOO Z7x، حيث ستحصل الهواتف على تغييرات وترقيات كبيرة، مقارنة بالسلسلة السابقة iQOO Z6x .

وستقدم هواتف فيفو iQOO Z7 كاميرا مزدوجة في الخلف ، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل يدعم تثبيت الصورة البصرية (OIS) وكاميرا ثانوية بمستشعر دقة 13 ميجابكسل، مع فلاش LED مزدوج، كما سيكون شعار iQOO موجودًا في أسفل منتصف الكاميرا .

وستعمل هواتف هواتف فيفو iQOO Z7 بمعالج من نوع Snapdragon 782، من شركة كوالكوم الأمريكية والمخصصة لهواتف الفئة المتوسطة والتي تقدم كفاءة عالية في الأداء ، كما ستحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط .

وستأتي هواتف هواتف فيفو iQOO Z7 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD ، وبقياس 6.5 بوصة، مع جودة +FHD ، ودقة 1080 × 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة.