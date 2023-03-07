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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناسا تتحدى وترصد جائزة عيون النسر.. إذا حددت مكان الأهرامات على الخريطة

الخريطة
الخريطة

أفاد في تقرير لقناة العربية، أن وكالة ناسا قامت بالتقاط إحدى الصور من محطة الفضاء الدولية، ووفقًا لما نشرته وكالة ناسا على إنستغرام، تم التقاط الصورة في 4 فبراير 2023 بواسطة رائد الفضاء كويشي واكاتا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

 

وكالة ناسا تتحدى المشاهدين

 

وأشار التقرير، إلى أن وكالة ناسا تحدت المشاهدين بالقول: “المدينة (القاهرة) تقع على منظر طبيعي ملون بالرمال مع تفاصيل الشوارع الداخلة والخارجة”، وتساءلت الوكالة هل يمكن التعرف على الأهرامات من خريطة مصر؟".

 

 

ناسا ترصد جائزة عيون النسر إذا حددت مكان الأهرامات

 

الآن ، عزيزي القارئ، هل أنت مستعد للتحدي؟ ألق نظرة فاحصة على هذه الصورة وحاول تحديد موقع الأهرامات الثلاثة حتي تفوز بلقب عيون النسر.

حدد مكان الأهرامات علي خريطة مصر

 

 

واضف التقرير، ان كالة ناسا قدمت نصيحة للقراء: "إنها (الأهرامات) تظهر على شكل ثلاث مربعات مظللة جزئيًا بالقرب من أقصى يسار الصورة ، حيث يتقاطع التطور الحضري مع المناظر الطبيعية الصحراوية".

 

 مكان الأهرامات علي خريطة مصر

 

ولأول وهلة، قد يبدو من الصعب جدًا تحديد موقع الأهرامات، ولكن إذا نظرت عن كثب إلى الجانب الأيسر من الصورة، فستتمكن من رؤية الأهرامات وهي مموهة بالرمال، كما في الصورة أدناه.

 

الأهرامات عيون النسر الصورة ناسا الصعب محطة الفضاء انستغرام

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