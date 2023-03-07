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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نظارتان في سن 44.. حلا شيحة تمازح المتابعين بدون حجاب

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها بدون حجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ومازحت حلا شيحة المتابعين وهي ترتدي نظارة وممسكة بالأخري في يدها، وعلقت كاتبة: “بلبس نظارة للمسافات والتانية للقراءة إحساس جديد اشيل دي واحط دي، نظارتان اهلا سن 44”.

يذكر أنه تعرضت حلا شيحة للتنمر، من خلال تعليقات الجمهور؛ بعد نشر أحدث صورها، دون حجاب، معبرة عن تطور شخصيتها وحياتها خلال الفترة المقبلة.

فيما انتقد متابعوها ترددها ما بين الحجاب وخلعه، ورغبتها في العودة للتمثيل طوال الوقت حينما تنفصل عن أزواجها.

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