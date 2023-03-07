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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

منتصف شعبان .. الليلة القمر الدودي ينير سماء مصر ولمعانه 100%

القمر
القمر

تتزين سماء مصر الليلة، بظاهرة فلكية مميزة وهي اكتمال القمر، حيث يكون بدرا لشهر شعبان ايذانا بإقتراب شهر رمضان 2023 وانه قد أنتصف شهر شعبان واقترب شهر الصيام، حيث يظهر القمر بدرا في مارس والمعروف  بـ القمر الدودي ويظل مشاهد طوال الليل.

بدر شهر شعبان 

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن الليلة يظهر قرص القمر بدرا كامل “القمر الدودي ”، في ظاهرة فلكية مبهرة للأعين ولوحة فنية من صنع الخالق، وهذه الظاهرة الفلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وأضاف الدكتور تادرس، أن القمر الدودي بدر شهر شعبان يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 7 مارس، ويظل بالسماء طول الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

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وأشار أستاذ الفلك، أن القمر الدودي بدر شهر شعبان، يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات.

القمر الدودي بدر شهر شعبان يبلغ لمعانه 100 % 

والفت رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن القمر الدودي بدر شهر شعبان يبلغ لمعانه 100 % ، ومما هو جدير بالذكر أن القمر يبدو لنا بدرا أيضا في الفترة من 5 الى 8 مارس ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذه الفترة.

القمر الدودي

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، إلى أن البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي حيث تبدأ ديدان الأرض في الظهور مجددا في هذا الوقت من العام، نظراً للتراب الذي تخلفه الديدان في الأرض، وتقوم قبائل أخرى مختلفة بإطلاق تسميات أخرى على قمر مارس المكتمل ك "قمر النسر" أو "قمر الغراب".

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وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أن مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر المباشر إليه يضر العين كثيراً، أما باقي الأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويعشقها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء.

رمضان 2023

وطبقآ الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان 2023 سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من  شعبان هـ الموافق21 مارس وأن ذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء فى مدينة القاهرة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

 

القمر القمر الدودي بدر شهر شعبان القمر الدودي بدر شهر شعبان يبلغ لمعانه 100 أنتصف شهر شعبان قمر الدودي رمضان 2023

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