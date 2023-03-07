ياسر إدريس يشكر الرئيس السيسى على جعل مصر قبلة لاستضافة البطولات العالمية

أعرب المهندس ياسر إدريس رئيس إتحاد السباحة المصرى، عن سعادة الكبيرة بالإشادة التى تلقها من الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الإتحاد العالمى لألعاب الماء .

وتقدم المهندس ياسر إدريس عضو الإتحاد العالمى لألعاب الماء بالشكر والتقدير للدولة المصرية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والنهضة الشاملة التى تحققت فى عهده على المستوى الرياضى من تدشين المنشآت وتطوير البنية التحتية حتى أصبحت مصر قبلة لاستضافة بطولات العالم فى جميع اللعبات، وليس السباحة فقط التى تستضيف ثلاث بطولات عالم لأول مرة فى التاريخ .

كما قدم إدريس الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكبير الذى يوليه لأسرة الرياضة المصرية بصفة عامة وإتحاد السباحة بصفة خاصة ، مؤكدا أنه ومجلسه يبذلون قصارى جهدهم من أجل المساهمة فى رفع علم مصر فى المحافل القارية والدولية .

الإتحاد العالمى لألعاب الماء يشيد بجهود رئيس إتحاد السباحة المصري

تلقى المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضو الإتحاد الدولى لألعاب الماء خطاب إشادة من الاتحاد الدولي لألعاب الماء برئاسة الكابتن طيار حسين المسلم بالتطور الكبير في النتائج والمسابقات ولعبة السباحة المصرية خلال الفترة الحالية.

وجاء نص الخطاب :

نيابة عن المكتب العالمي للألعاب المائية ومجتمع الألعاب المائية بأكمله، نرحب بك شخصيا بحماس كبير كعضو في المكتب العالمي للألعاب المائية.

تمرألعاب الماء بسلسلة من الإصلاحات ونحن ممتنون لاهتمامك بأن تكون جزءا من هذا التغيير.

لقد تلاحظ المشاركة المستمرة والتفاني الذي قدمته لمجتمع الألعاب المائية على مر السنين، ونحن متحمسون الآن لجعلك الآن رسميا جزءا من الفريق من خلال عملك، نحن واثقون من أن رياضيينا سيحصلون على فرص أفضل للنمو وتحقيق أحلامهم.

نتطلع إلى التعاون الناجح، وكما هو الحال دائما، يظل مكتبنا تحت تصرفكم لأي أسئلة أو مساعدة.

مصر تستضيف 3 بطولات عالم لألعاب الماء لأول مرة فى التاريخ

وكان المهندس ياسر إدريس قد وقع لأول مرة في تاريخ مصر عقود تنظيم 3 بطولات عالم لألعاب الماء والسباحة في مصر في الغردقة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء.

ووقع الإتحاد العالمى للألعاب المائية برئاسة الكابتن طيار حسين المسلم إتفاقية مع الإتحاد المصرى للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس لتنظيم ثلاث بطولات عالم كبرى بمصر لأول مرة فى التاريخ وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتستضيف مصر بطولة العالم للمياه المفتوحة 10 كم و بطولة العالم كرة الماء الشاطئية للرجال والسيدات والتى تقوم لأول مرة على مستوى العالم كون اللعبة حديثة العهد و بطولة العالم للسباحة التوقعية وذلك خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو المقبل بسوما باى بالغردقة .