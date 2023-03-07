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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يجتمع بنواب مديري المستشفيات للشئون الوقائية لمناقشة خطة العمل

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع نواب مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة للشئون الوقائية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، وإدارة الطب العلاجي، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية.

كلف وكيل الوزارة نواب مديري المستشفيات أثناء الاجتماع بمتابعة تعزيز وتكثيف الخدمات الوقائية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات، والعمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمات الوقائية بها، تزامناً مع تقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمستشفيات، وبجانب تقديم الخدمات الوقائية من خلال الإدارات الصحية ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لها.

 

تكثيف المرور الميدانى على مواقف الشرقية للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب

وناقش الدكتور هشام مسعود مؤشرات أداء العمل بالمستشفيات، خلال الفترة السابقة، والوقوف علي نقاط القوة ونقاط الضعف، وتحديد العوامل المؤثرة على ضعف الأداء في المستشفيات ذات التقييم المنخفض، مؤكداً علي الإهتمام بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، موجهاً أيضاً بتكثيف الجهود في مكافحة الفيروسات المختلفة، ومكافحة العدوى والأمراض المعدية.

 

كما أكد "مسعود" علي أهمية الحزم في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المنشأت الطبية، مع المتابعة المستمرة لإجراءات وسياسات مكافحة العدوي، ومعايير الجودة الشاملة، والتطعيمات، والترصد، وإجراءات مكافحة الأمراض المعدية، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وأعمال صيانة المولدات الكهربائية، والصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، ومتابعة وحدات التعقيم المركزي والإجراءات الخاصة بها بكل مستشفي، مع العرض شهرياً بتقارير المرور علي هذه الأقسام وما تم خلالها من إجراءات.

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