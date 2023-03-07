حملات نظافة وإزالة إشغالات وتوصيل مياه للمناطق المحرومة بقلين بكفر الشيخ

شهدت قرى ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات، منها إزالة إشغالات، وحملات نظافة، وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة ضمن حياة كريمة، وحملات نظافة، ورفع كفاءة الإنارة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، توصيل خط مياه الشرب ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة بقرية ميت الديبة، للمناطق المحرومة من مياه الشرب وتغير مواسير الإيسبيستوس، تحت إشراف شركة المياه بقلين.

كما تابع استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المحالّ التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات، والمرور والتفتيش على المخابز والمحالّ التجارية والمطاعم والكافيهات، لضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن.

كما تابع كشك، حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمركز والقرى، فتم رفع جميع الإعلانات المخالفة بالشوارع الرئيسية "شارع جمال عبد الناصر، وشارع السوق، وأمام المسجد الكبير"، للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

ووجه باستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وأعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعها، ومسح وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج وما زال العمل مستمراً على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

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