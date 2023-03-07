عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة وإزالة إشغالات وتوصيل مياه للمناطق المحرومة بقلين بكفر الشيخ

حملات توصيل مياه
حملات توصيل مياه الشرب

شهدت قرى ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات، منها إزالة إشغالات، وحملات نظافة، وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة ضمن حياة كريمة، وحملات نظافة، ورفع كفاءة الإنارة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يشيد بمبادرة شتاء دافئ في فوة.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. صور

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، توصيل خط مياه الشرب ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة بقرية ميت الديبة، للمناطق المحرومة من مياه الشرب وتغير مواسير الإيسبيستوس، تحت إشراف شركة المياه بقلين.

كما تابع استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المحالّ التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات، والمرور والتفتيش على المخابز والمحالّ التجارية والمطاعم والكافيهات، لضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن.

كما تابع كشك، حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمركز والقرى، فتم رفع جميع الإعلانات المخالفة بالشوارع الرئيسية "شارع جمال عبد الناصر، وشارع السوق، وأمام المسجد الكبير"، للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

ووجه باستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وأعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعها، ومسح وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج وما زال العمل مستمراً على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

IMG-20230307-WA0044
IMG-20230307-WA0044
IMG-20230307-WA0045
IMG-20230307-WA0045
IMG-20230307-WA0051
IMG-20230307-WA0051
محافظ كفر الشيخ حياة كريمة كفر الشيخ شركة المياه المخلفات حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

أضخم نهر في العالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

تبدأ من 68 والبانيه رجع 40 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

توقف القطارات وإغلاق المدارس.. التفاصيل الكاملة لأصعب الإضرابات في تاريخ فرنسا

هجمة شتوية| الأرصاد تُطلق تنبيها عاجلا حول طقس الساعات المقبلة

كهربا يزف أنباء سارة لجمهور الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حملات مكثفة للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات العامة في بيلا بكفر الشيخ

معلمة ترد 250 ألف جنيه ومقتنيات عثرت عليها بكفر الشيخ| القصة الكاملة

مستقبل وطن كفر الشيخ ينظم قافلة طبية مجانية شاملة..اليوم

محافظ كفر الشيخ يشيد بمبادرة شتاء دافئ في فوة.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. صور

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من توسعة شارع عبد الهادي راضي.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف ويقود حملة إزالة للإشغالات.. صور

وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد مدارس فوة ويعلن عقد لقاء جماهيري كل أسبوعين

ترشيحاتنا

بشرة سارة للمتقدمين للحج .. ننشر مواعيد القرعة في الـ 27 محافظة

وزير الكهرباء في حوار لـ صدى البلد .. استشاري عالمي لمتابعة إدخال الطاقة المتجددة على الشبكة .. حوافز لتوطين صناعة معدات الهيدروجين الأخضر ..وتعويض ثمن محطات سيمنس فى 5 سنوات

تحذير من تخفيف الملابس وموجة حارة جديدة في هذا الموعد

ماذا يفعل من لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان ؟.. قدامك فرصة للمغرب

رجال إيران يرتدون الحجاب| ماذا يحدث في بلد المرشد؟.. شاهد

التضامن تزف خبرًا سارًا للمقبلين على الحج هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 جرائم في الهواء.. لن تتخيل ما فعله راكب على متن طائرة بأمريكا

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

حالتها صعبة .. بطلة رمضان كريم في العناية المركزة I تفاصيل

عن محمد صلاح وسر خلافها مع مخرج ليالي الحلمية.. تصريحات تيسير فهمي لصدى البلد

فيديو

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

مشاهد رومانسية بين نادين نجيم وقصي الخولى فى برومو مسلسل وأخيرا

فتحتها على البحري.. الصين تسمح بإنجاب أطفال بدون زواج لهذا السبب| فيديوجراف

تيسير فهمي تتحدث بعد صمت سنوات: إسماعيل عبد الحافظ كرّهني في التمثيل .. لست نادمة على انسحابي من جمهورية زفتي ..أتمنى إعادة عرض مسلسل قلب الدنيا .. وهذه حقيقة اعتزالي | الجزء -3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ