تطور جديد في أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا.. “التحكيم الرياضي” يُمهل المغرب حتى 7 مايو

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية (TAS) قرارًا يُلزم الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بتقديم مذكرته الدفاعية في موعد أقصاه 7 مايو المقبل، وذلك في إطار القضية المثارة بشأن نتيجة نهائي النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية.

استئناف سنغالي يعيد ملف النهائي إلى الواجهة

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوم 25 مارس الماضي، والذي طعن فيه رسميًا على الحكم النهائي للمباراة الختامية للبطولة، مطالبًا بإعادة النظر في مجريات ونتيجة اللقاء.

ترقب واسع لقرار المحكمة وتحول محتمل في المشهد

وتفتح هذه التطورات الباب أمام جدل جديد حول هوية بطل النسخة الأخيرة من البطولة، في وقت يترقب فيه الشارع الكروي الإفريقي ما ستسفر عنه مرافعات المحكمة وقراراتها خلال الفترة المقبلة.