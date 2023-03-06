محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، مساء اليوم، الإثنين، احتفال مديرية الأوقاف بكفر الشيخ بليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد الإستاد، عقب صلاة المغرب بمدينة كفر الشيخ، مقدماً التهنئة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

تضمنت الاحتفالية، تلاوة قرآنية، بآيات من الذكر الحكيم للشيخ نصر أبو الجلاجل، ثم كلمة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، حول فضل شهر شعبان، والدروس المستفادة من تحويل القبلة، والتي تعد حدثاً تاريخياً في الإسلام، فقد استجاب الله -عز وجل- لرغبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما تعلق قلبه بمكة فقد امتلأ قلبه شوقا وحنينا بها، فهي أحب بلاد الله إلى نفسه فقد ولد بها وترعرع بين جنباتها وفيها الأهل والصحبة، وانتهى بالابتهالات الدينية للشيخ محمد قطب الطويل وقدم للحفل الشيخ عطا بسيوني. وكيل المديرية.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، إن من دروس تحويل القبلة الاستجابة لأمر الله -عز وجل- واتباع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فقد استجاب المؤمنون "يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا"، مشيراً إلى أن حادث تحويل القبلة كان تمحيصا للصفوف وإظهار لمعادن الرجال فالمؤمنون سلموا الأمر لله فهو الفعال لما يريد أما المنافقون فقد قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل ، وقد حسم الله -عز وجل- القضية فقال "قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم".

وأوضح يونس أنه في تحويل القبلة بيان للمسجد الأقصى فهو القبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين وآلية تشد الرحال عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا، قال المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال المسجد الأقصى، قلت كما بينهما، قال أربعين سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، وهو ما يدعونا جميعا إلى استنهاض الهمم ولم الشمل لتحرير المسجد الأقصى، وعودته إلى ديار المسلمين، واختتم الحفل بابتهالات دينية للشيخ محمد قطب الطويل، والقرآن الكريم للشيخ مسعود العباسي.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، ولفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

IMG-20230306-WA0165